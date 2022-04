Bitcoin diventerà una valuta: le previsioni di Morgan Stanley

Morgan Stanley ancora una volta ha profetizzato su Bitcoin. Secondo la nota banca d’affari con sede a New York, la regina delle criptovalute potrebbe presto diventare una valuta a tutti gli effetti. Questa previsione deriva da un fatto notoriamente importante per l’asset digitale, primo al mondo per capitalizzazione di mercato.

In sostanza, ad aver accelerato questa corsa è stata l’integrazione di Strike con la rete BlackHawk. Ciò ha permesso a Bitcoin di entrare nel mercato fisico di negozi e ristoranti che contano circa l’85% delle transazioni statunitensi.

L’unico problema, secondo i più, rimane l’estrema volatilità che, secondo Morgan Stanley, sarà ammorbidita grazie alla costante adozione di Bitcoin da parte di un numero sempre maggiore di commercianti.

Bitcoin diventerà una valuta grazie all’adozione nei negozi fisici

Per Morgan Stanley l’elemento fondamentale che renderà Bitcoin sempre più simile a una valuta sarà la sua adozione. Questa volta, però, non si tratta di società o istituzioni importanti, ma dei commercianti.

Se il numero di quelli che accettano Bitcoin come forma di pagamento continueranno a crescere, anche la volatilità della regina delle criptovalute diminuirà, fino a renderla molto vicina a una moneta fiat, ma con tutti i vantaggi della criptosfera.

Morgan Stanley ha parlato di “evoluzione dell’utilizzo di Bitcoin come mezzo di pagamento“. Il vantaggio è dato proprio dall’elaboratore di pagamenti fintech Lighting Network che, secondo la banca d’affari newyorchese, risulta essere molto più pratico rispetto alle classiche carte di debito.

Gli elementi vincenti di questo sistema sono fondamentalmente due: il costo delle commissioni, che risulta decisamente più basso, e l’accessibilità aperta, che rende i pagamenti molto più interessanti.

