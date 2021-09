Come sta andando Bitcoin a El Salvador come moneta di corso legale?

È troppo presto per affermare in modo certo e definitivo se la rivoluzione promessa c'è stata, se si è concretizzata o meno, ma già si può trarre un primo bilancio di un'iniziativa comunque unica nel suo genere: qual è il tasso di adozione di Bitcoin a El Salvador, dove una settimana fa è diventata ufficialmente moneta di corso legale?

La prima settimana di BTC a El Salvador: mezzo milione di wallet

L'aggiornamento arriva dalla più autorevole delle fonti, sebbene non da quella più obiettiva sull'argomento, essendo il presidente del paese fin dall'inizio un fervente sostenitore della criptovaluta. Nayib Bukele ne ha parlato come ormai da tradizione con una serie di post su Twitter, rendendo noto tra le altre cose che il wallet Chivo, messo a punto dal governo locale in collaborazione con l'exchange messicano Bitso, è oggi utilizzato da oltre mezzo milione di persone (la popolazione sfiora complessivamente i 6,5 milioni di cittadini).

6. Los registros nuevos no están habilitados, tampoco la descarga de la app para nuevos modelos de teléfono. Se habilitarán ambas cosas hasta que la aplicación no tenga errores (serán un par de días más 😢) 7. Actualmente contamos con más de medio millón de usuarios. Sigue… — Nayib Bukele 🇸🇻 (@nayibbukele) September 14, 2021

Proprio in riferimento al wallet e ai problemi tecnici che ne hanno inficiato l'impiego al debutto, Bukele afferma che sono stati risolti per il 95%, rimandando ai prossimi giorni per l'introduzione degli ultimi fix necessari. Ancora, i 200 ATM presenti sul territorio e che consentono la conversione tra dollaro statunitense e Bitcoin, funzionano perfettamente. Eliminato infine il vincolo minimo di spesa (5 dollari) per i pagamenti in BTC.

Non tutti hanno accolto l'iniziativa a braccia aperte: ci sono state proteste di piazza e anche la Banca Mondiale ha espresso le proprie perplessità. Inoltre, il prezzo della criptovaluta è crollato proprio in concomitanza dell'evento, portando così a un'immediata svalutazione dei capitali di chi ha scelto di riempire il proprio portafogli di moneta virtuale.