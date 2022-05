Bitcoin: El Salvador approfitta del crollo per acquistarne 500

El Salvador prosegue la sua corsa al Bitcoin, tanto da sfruttare al meglio qualsiasi situazione il mercato gli ponga dinanzi. Infatti, proprio il presidente Nayib Bukele, lunedì 9 maggio, in un post su Twitter ha annunciato:

El Salvador ha appena comprato il tuffo!

500 monete bitcoin a un prezzo medio in USD di ~$30.744.

Perciò El Salvador non si è lasciato intimidire dal recente crollo del mercato crittografico, ma ha deciso di cavalcarlo intravedendone un beneficio. Quindi, il primo Paese che ha accettato Bitcoin come moneta a corso legale continua ad acquisirne per promuovere un vantaggio futuro.

Ciò dimostra che il Governo Salvadoregno non si è lasciato travolgere dalla paura e tanto meno dall’annunciato sentiment negativo, la parola d’ordine degli analisti in questi giorni. Anzi, Bukele ha fatto sapere, secondo quanto ha dichiarato nel suo ultimo tweet, di aver pagato Bitcoin intorno ai 30.744 dollari.

Scegliere di approfittare di un calo di quotazione per acquistare criptovalute è una strategia che si sposa bene con l’idea di realizzare un piano di accumulo programmato. Questa opzione la trovi su Coinbase, uno dei migliori exchange disponibili sul mercato. Puoi aprire un conto gratuito oggi stesso, troverai tutte le istruzioni per investire in questo modo direttamente sulla piattaforma.

Bitcoin: El Salvador finalizza il più grande acquisto effettuato finora

Con questa nuova acquisizione, El Salvador ha finalizzato il più grande acquisto finora effettuato di Bitcoin. Attualmente la cosiddetta regina delle criptovalute è scambiata a 32.665 dollari, circa 2.000 dollari in più rispetto al prezzo con cui ha concluso l’operazione il Governo Salvadoregno.

Al momento della scrittura, quindi, la capitalizzazione di mercato del Bitcoin è di 621 miliardi di dollari, segnando una retrocessione del 2,65% nelle ultime 24 ore. Ciò vuol dire che, rispetto a quando Nayib Bukele ha deciso di acquisire la criptovaluta, questa sembra voler risalire la china.

Da quando El Salvador ha messo gli occhi su Bitcoin, il Paese ad oggi detiene circa 2.301 monete. Il valore in valuta fiat si aggira perciò sui 70 milioni di dollari, poco più o poco meno. Resta comunque ancora una situazione in sospeso.

El Salvador a marzo non aveva emesso le obbligazioni di Bitcoin come promesso. Stando ad alcune voci legate al Governo, sembra che il Paese potrebbe emetterle a settembre, ma ancora non si hanno notizie certe. Il Ministro delle Finanze, Alejandro Zelaya, all’epoca dei fatti aveva precisato:

A maggio o giugno le varianti del mercato sono leggermente diverse. Al più tardi a settembre. Dopo settembre, se esci sul mercato internazionale, è difficile raccogliere capitali.

Se vuoi approfittare anche tu di questi prezzi bassi puoi acquistare Bitcoin tramite Coinbase. Questo exchange offre un piano di accumulo programmabile a proprio piacimento così da poter beneficiare dell’andamento della quotazione nel lungo periodo. Aprire un conto gratuito sulla piattaforma è semplice e veloce, inoltre ci sono diverse opportunità dove puoi guadagnare gratuitamente criptovalute..

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.