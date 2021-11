Bitcoin: guadagna crypto mentre guardi Netflix

Avreste mai pensato di guadagnare semplicemente navigando tra le pagine web? Da oggi non è un sogno, si chiama CryptoTag. Questa app consente di ricevere Bitcoin in tutta comodità senza che si debba far nulla. Disponibile per smartphone e PC è una soluzione davvero interessante. Scopriamo insieme tutti i dettagli e dove poterla scaricare.

Bitcoin: mina le criptovalute con CryptoTag

Dopo la recente notizia che al cinema si può pagare in Bitcoin, ne arriva un'altra che aumenterà le nostre entrate. CryptoTag non è altro che una applicazione disponibile al download sia per sistemi Android che per iOS. Funziona anche su PC attraverso l'utilizzo di un browser ad hoc che possa minare le criptovalute mentre navigate online. In sostanza, uno speciale algoritmo avvia il processo di mining per la criptovaluta Monero. Nel frattempo voi potete anche guardarvi una serie TV, giocare online, chattare sui social o continuare ad acquistare nel vostro shop online preferito. Una volta completato il processo, potrete richiedere il pagamento di quanto minato che avverrà in Bitcoin.

Ma cosa rende così speciale CryptoTag? Facciamocelo spiegare direttamente dagli sviluppatori che hanno pensato a questo browser unico al mondo capace di far guadagnare Bitcoin senza muovere un dito:

“Una soluzione di navigazione innovativa che combina le tecnologie web più innovative con l'esclusivo algoritmo di mining incorporato. CryptoTab è il primo browser al mondo con funzionalità di mining. Guadagna Bitcoin guardando video, chat o giochi online. Unisciti alla community di oltre 25 milioni di utenti in tutto il mondo che già usufruiscono di CryptoTab Browser“.

La particolarità è che CryptoTag utilizza sistemi bot che permettono all'utente di minare automaticamente la criptovaluta generando guadagni che verranno poi convertiti in Bitcoin. Secondo quanto dichiarato da chi ha testato questa app si parla di una somma che va dai 5 ai 30 dollari di guadagno al giorno.

Iniziare a usare CryptoTag è molto semplice. Una volta scaricata l'app dal sito ufficiale, scegliendo la versione compatibile con il vostro dispositivo, dovrete accedere creando un nuovo account o collegandovi con quello in uso per Google, Facebook o Twitter. Attenzione però perché questa opzione, che conserverà i vostri guadagni come un portafoglio digitale, richiede l'upgrade alla versione premium.