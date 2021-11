Il biglietto del cinema si paga in Bitcoin

La notizia è di quelle che meritano di essere riportate, sebbene non coinvolga al momento in modo diretto il nostro paese: AMC Theatres, la catena di cinema più grande e importante al mondo per volume d'affari, ha deciso di accettare Bitcoin e altre criptovalute come metodo di pagamento online da parte degli spettatori.

A comunicarlo è stato direttamente il CEO Adam Aron, con il post che alleghiamo qui sotto, in cui conferma che tra le monete virtuali accettate figurano anche Ethereum, Bitcoin Cash e Litecoin. Presto all'elenco si aggiungerà Dogecoin, altro asset protagonista capace in questo 2021 di attrarre interesse e capitali. Introdotto inoltre il supporto a Google Pay, Apple Pay e PayPal, ma per ovvie ragioni suscitando meno clamore.

Big newsflash! As promised, many new ways NOW to pay online at AMC. We proudly now accept: drumroll, please… Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash, Litecoin. Also Apple Pay, Google Pay, PayPal. Incredibly, they already account for 14% of our total online transactions! Dogecoin next. pic.twitter.com/a7pqYBm7HB — Adam Aron (@CEOAdam) November 12, 2021

La novità assume un peso particolare considerando l'importanza del gruppo che ha messo in campo l'iniziativa. Se è vero che fino ad oggi le crypto sono state viste soprattutto come bene su cui investire con la prospettiva di un ritorno economico (chiunque, in qualsiasi momento, può facilmente *comprare Bitcoin su eToro), è rendendole un mezzo di pagamento per le transazioni quotidiane che potranno esprimere appieno il loro potenziale, dando forma alla visione originale che chiama in causa un modello di finanza più inclusivo e decentralizzato. Si pensi, ad esempio, se un annuncio simile dovesse giungere da Amazon (come ipotizzato e smentito qualche mese fa) o da una catena di supermercati.

