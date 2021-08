Dogecoin sulla maglia del Watford in Premier League

Su una spalla il leone della Premier League, sull'altra il cane (shiba) di Dogecoin: così è sceso in campo nel fine settimana il Watford, per il match casalingo vinto 3-2 contro l'Aston Villa. Un'ennesima testimonianza di come il mondo del calcio e quello delle criptovalute siano sempre più interconnessi.

Calcio e crypto: Watford in campo con Dogecoin

Il logo di DOGE è ben visibile sulla maglietta gialla e nera dei padroni di casa. Sul petto il main sponsor è Stake.com, sito di casino online e scommesse sportive non accessibile dall'Italia per assenza di autorizzazione .

𝗞𝗨𝗖𝗢 👊🇸🇰 Sum up this man's debut in one gif 👇 pic.twitter.com/2RsGSvL4Xb — Watford Football Club (@WatfordFC) August 15, 2021

Nel momento in cui viene scritto e pubblicato questo articolo, il valore di Dogecoin si attesta a 0,3273 dollari (fonte CoinDesk), dopo aver fatto registrare una crescita pari al 10% circa nel corso delle ultime 24 ore. Il record storico risale all'inizio di maggio, quando la crypto è arrivata a toccare la soglia di 0,7408 dollari, spinta tra gli altri dal supporto di Elon Musk via social.