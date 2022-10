Bitcoin è ufficialmente nei Guinness World Records

La notizia è ufficiale. Bitcoin è nei Guinness World Records. La prima criptovaluta al mondo per capitalizzazione di mercato ora si trova scritta nel libro dei primati. Questa novità, anche se non è in tema con il mercato crittografico, potrebbe fornire uno slancio positivo alla quotazione della moneta.

La prima criptovaluta decentralizzata – si legge nella nota ufficiale dei Guinness World Records – è stata Bitcoin, descritta in un white paper pubblicato online da “Satoshi Nakamoto” il 18 agosto 2008. Un’implementazione funzionante del concetto è stata completata entro il 3 gennaio 2009, quando Nakamoto ha estratto il primo blocco sulla blockchain e il client open source è stato rilasciato al pubblico il 9 gennaio 2009.

Da quanto si legge in questo comunicato stampa, la regina delle crypto sarebbe “la prima criptovaluta decentralizzata“. Ecco quindi la prima voce che ha permesso di registrare BTC sul libro dei Guinness World Records. Il secondo motivo è interessante e al contempo singolare perché riguarda proprio una delle caratteristiche che divide gli utenti:

Bitcoin è stato sviluppato come soluzione alla sfida di regolamentare una valuta digitale senza alcuna organizzazione centralizzata, o “terza parte fidata”, per supervisionare le transazioni. I precedenti tentativi di creare valute digitali utilizzavano tecniche crittografiche simili per identificare gli utenti e registrare le transazioni, ma richiedevano comunque una terza parte fidata (che si comportasse come una banca) per assicurarsi che le persone non “spesassero due volte”, ovvero spendessero gli stessi soldi più di una volta.

Bitcoin è nei Guinness dei Primati

Sono davvero tanti i primati che hanno portato Bitcoin a entrare a far parte dei Guinness World Records. Tra i tanti ce n’è uno particolarmente interessante che lo lega al mondo dei Token Non Fungibili e che rivela una parte di BTC per molti dimenticata:

Il primo NFT (token non fungibile), e l’unico ad essere creato tramite Bitcoin, è stato Quantum, una breve animazione in loop creata dall’artista digitale americano Kevin McCoy. È stato coniato il 5 maggio 2014 in un evento chiamato Seven on Seven, un hackathon annuale progettato per collegare artisti e tecnologi.

Insomma, Bitcoin è sempre una scoperta che ora fa parte anche dei Guinness World Records. Tuttavia, sono anche stati individuati degli errori che riguardano alcuni dati imprecisi e/o sbagliati. Al contempo, questa iniziativa ha trovato molti sostenitori ed è stata particolarmente apprezzata.

