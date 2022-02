Bitcoin: la moneta digitale più affidabile

Negli ultimi tempi il mondo degli investimenti digitali online ha subito uno sviluppo non indifferente, pare che almeno una persona su quattro ne abbia sentito parlare nell’ultimo periodo.

I mercati delle criptovalute sono al centro di tutto questo discorso, esse rappresentano una nuova frontiera di investimento oltre al tradizionale mercato azionario. Attraverso le piattaforme come trade Republic è possibile investire su azioni ed ETF senza commissioni.

Il parere degli esperti

Secondo un noto fornitore di servizi finanziari incentrati sugli asset digitali, ovvero “Fidelity Digital Asset”, pare che Bitcoin possegga una peculiarità rispetto ad ogni altro tipo di asset digitale e nessuna altra crypto potrebbe in qualche modo migliorare Bitcoin come strumento monetario.

Nel suo ultimo resoconto questa nota multinazionale ha reso noto di come Bitcoin, al momento, sia la moneta digitale più sicura e come essa abbia raggiunto una sorta di stabilità nelle proprie caratteristiche. Secondo Fidelity digital Asset nell’immediato futuro non ci sarà la possibilità di vedere un altro asset digitale in grado di sostituire Bitcoin nel ruolo di strumento monetario principale e che quindi esso manterrebbe la leadership nel settore.

Il rapporto pubblicato dall’azienda americana mostra anche un breve confronto con Ethereum (ETH), che ad oggi risulta il secondo miglior asset in termini di capitalizzazione di mercato, nel rapporto si evincono degli aspetti positivi legati all’ ETH come la velocità di risposta agli utenti, ma vengono valutati anche i compromessi che sono legati ai vantaggi citati.

Trade Republic offre come novità la possibilità di investire in crypto come BTC e ETH e molte altre tramite la creazione facile ed immediata di un conto a zero spese.

In definitiva il rapporto pubblicato tende a precisare, secondo gli scrittori, di come un qualsiasi investitore difficilmente può fare trading su asset diversi senza ancora aver conosciuto a fondo Bitcoin, e che quindi gli investitori dovrebbero prima studiare Bitcoin in tutte le sue forme e solo dopo poter affacciarsi ad investimenti in crypto di altra natura.

