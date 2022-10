Bitcoin, "maturazione inarrestabile": il prezzo continuerà a salire

Il prezzo di Bitcoin salirà in futuro. A prevedere questo rally è stato Mike McGlone, stratega senior di Bloomberg Intelligence. In un suo recente tweet ha confermato che la regina delle criptovalute “potrebbe entrare in una fase inesorabile della sua migrazione nel mainstream“.

A questo ha aggiunto che Bitcoin potrebbe anche entrare “in una fase di maturazione inarrestabile“. Infatti, la sua previsione è che la prima crypto per capitalizzazione di mercato salirà di prezzo nel tempo, generando così un piacevole rally. Ma attualmente come sta BTC?

Al momento, BTC è scambiato a 19.325 dollari circa, con una capitalizzazione di mercato pari a 371,24 miliardi di dollari. Il suo trend, nelle ultime 24 ore, si è rivelato di poco positivo registrando un +0,90%. Anche ETH non si è mosso di molto, ora scambiato a 1.337 dollari circa.

Puoi acquistare queste due criptovalute, con la speranza che McGlone abbia ragione, grazie a Crypto.com. Questa piattaforma di trading crittografico offre innumerevoli soluzioni di investimento, compresi anche NFT e Fan Token. Inoltre, potrai richiedere una carta di debito crittografica per portare con te i tuoi asset digitali.

Bitcoin salirà di prezzo: le dichiarazioni di McGlone

Mike McGlone, di Bloomberg Intelligence, è sempre stato rialzista nei confronti di Bitcoin. Vedendo un futuro in crescita, le sue previsioni proiettano il prezzo della regina delle criptovalute verso l’alto. Mercoledì scorso, in un suo tweet, ha dichiarato:

Bitcoin potrebbe entrare in una fase di maturazione inarrestabile. La sua offerta in diminuzione non ha precedenti su scala globale e quindi i prezzi dovrebbero continuare a crescere nel tempo a meno che qualcosa di improbabile inverta le tendenze della domanda e dell’adozione, date le leggi della domanda e dell’offerta.

Inoltre, McGlone ha poi completato la sua previsione con un’altra affermazione. Tenendo conto anche del prezzo scontato, la regina delle crypto, potrebbe nel breve periodo entrare anche in un’ulteriore fase, comunque favorevole per gli investitori:

Bitcoin potrebbe entrare in una fase inesorabile della sua migrazione nel mainstream e a un prezzo relativamente scontato. La recente decisione della FASBA secondo cui le aziende dovrebbero utilizzare la contabilità del valore equo per misurare le risorse crittografiche.

Se credi che le previsioni di Bloomberg Intelligence su Bitcoin si avvereranno allora continua ad acquistare la criptovaluta. Un modo per farlo è aprendo un conto su Crypto.com. Questo crypto exchange ha il vantaggio di proporre in un unico ecosistema diverse opzioni per diversificare i propri investimenti.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.