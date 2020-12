Come previsto il valore della crypto per eccellenza ha toccato il suo record storico: nelle ore scorse Bitcoin ha raggiunto la soglia dei 19.850 dollari (poco più di 16.550 euro al cambio) superando quel tetto di 19.783 dollari stabilito a fine 2017. È diretta conseguenza di una corsa al rialzo che va avanti ormai da alcune settimane.

Record storico per Bitcoin a quota 19.850 dollari

Nel grafico qui sotto è possibile vedere l’andamento di Bitcoin nell’ultimo triennio: dopo il picco del dicembre 2017 si è innescata una rapida discesa fino a ridurre il valore della criptovaluta di circa tre quarti tra l’ultimo scorcio del 2018 e l’inizio del 2019. L’ascesa che ha portato al traguardo di oggi ha preso il via nel corso dell’estate, accelerando in maniera decisa da metà ottobre in poi.

Se tre anni fa l’improvviso rialzo poteva essere attribuito principalmente a manovre speculative messe in campo da realtà asiatiche, oggi la situazione è differente. Sempre più investitori tradizionali guardano con interesse all’ambito delle monete virtuali per la diversificazione del portafogli e alcune ben note piattaforme come PayPal hanno già introdotto il supporto alla loro gestione, contribuendo così a diffonderne conoscenza e utilizzo.

Restando in tema, il prossimo anno toccherà anche a Libra, progetto messo in campo da una cordata di partner capitanata da Facebook, che nonostante il forte ridimensionamento in corsa e tanti forfait mira a un esordio nel 2021 sotto forma di stablecoin con valore ancorato a quello del dollaro statunitense.