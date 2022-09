Bitcoin torna a correre: +10% nelle ultime 24 ore

Anche se si parla ormai sempre meno frequentemente di Crypto Winter, il mondo degli asset digitali ancora non si è del tutto scrollato di dosso le conseguenze del periodo nero vissuto dalla primavera scorsa in poi. Ciò nonostante, qualche primo timido segnale di ripresa inizia a manifestarsi. Nel caso di Bitcoin, la moneta virtuale per eccellenza ha fatto registrare un importante incremento durante le ultime 24 ore.

La giornata di Bitcoin, di nuovo sopra i 21.000 dollari

L’impennata ha portato a un +10% in un solo giorno. Come ben sa chi segue questo ambito, non è da escludere la possibilità che si tratti di un fuoco di paglia, destinato a esaurirsi in tutta fretta una volta conclusa l’attività di chi sta approfittando del trend positivo per fare trading e incassare. Nel momento in cui viene scritto e pubblicato questo articolo, BTC è scambiato a poco più di 21.000 dollari (fonte CoinDesk). Nel grafico di seguito, le variazioni del prezzo registrate nel corso dell’ultima settimana, dal 2 settembre in avanti.

Tra i fattori che potrebbero aver contribuito a innescare e sostenere l’incremento citiamo anche le voci di corridoio in merito a una possibile evoluzione eco-friendly della criptovaluta e dell’infrastruttura decentralizzata su cui poggia, nel nome della sostenibilità. Andrebbe così a risolversi uno dei problemi principali che ne hanno fin qui inficiato la diffusione (e la reputazione). Occhio poi alla fusione The Merge di Ethereum, ormai alle porte, da qualcuno ritenuta in grado di spostare gli equilibri.

