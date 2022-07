Bitcoin in regalo a El Salvador per aiutare l'emissione dei Vulcano Bond

Un’altra notizia bullish si sta diffondendo nel mondo crittografico. Il noto exchange di criptovalute Bitfinex ha deciso di regalare bitcoin a El Salvador. L’obiettivo di questo scambio è quello di aiutare il Paese nell’emissione dei suoi Vulcano Bond. Un incremento interessante ai consueti acquisti che il Governo Salvadoregno sta facendo con la regina delle crypto.

Per la precisione, l’exchange ha regalato 36 bitcoin, che corrispondono a circa 750.000 dollari, e 600.000 USD, che corrispondono anch’essi a circa 750.000 dollari. Questa importantissima notizia è stata diffusa Bitfinex stesso attraverso un comunicato ufficiale pubblicato il 14 luglio 2022:

I fondi, destinati inizialmente alle piccole imprese in alcune delle comunità socialmente più svantaggiate del Paese di Ilopango, Soyapango e Apopa, sosterranno una serie di progetti e iniziative. Tra le iniziative sostenute dalle donazioni ci sono iniziative imprenditoriali ecologiche che impiegano giovani uomini per ridurre l’inquinamento nel lago Ilopango e ripulire i rifiuti ad Apopa.

Le donazioni di bitcoin vengono trasferite ai portafogli bitcoin dei destinatari, inclusi i portafogli Chivo, che sono stati messi a disposizione di ogni adulto in El Salvador per promuovere l’adozione di bitcoin.