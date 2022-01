Bitcoin scende ma gli analisti si aspettano un impulso al rialzo

Nessuno ha dubbi in merito al fatto che Bitcoin non abbia iniziato il suo migliore anno con questo 2022. Il suo prezzo, l'altro giorno, ovvero ieri, è sceso ancora toccando quota 41.650 dollari. In questo momento la regina delle criptovalute si trova a 42.321,96 dollari con un fastidioso -1,52%. Nonostante tutto, gli analisti non mollano il loro sentiment positivo prevedendo a breve “un altro impulso al rialzo“. Può quindi essere l'occasione ideale per acquistare Bitcoin su Coinbase programmando i tuoi acquisti settimanalmente o mensilmente, così da non mancare quando la crypto tornerà in quota.

Diversi analisti, tra cui Rekt Capital, continuano a confermare che Bitcoin sia in attesa di un impulso al rialzo. Nel frattempo, ciò che appare chiaro al famoso analista, che pubblica le sue previsioni su Twitter, è che ci troviamo di fronte a una nuova grande resistenza. La prima criptovaluta per capitalizzazione di mercato continua a essere scambiata vicino a una zona di supporto ben consolidata. Ecco quanto affermato proprio da Rect Capital:

The new #BTC Weekly Close shows that the black ~$43120 level is figuring as new resistance

Technically, $BTC continues to reside at the upper region of its current $38000-$43100 range#Crypto #Bitcoin pic.twitter.com/VSTjpAZTrg

— Rekt Capital (@rektcapital) January 17, 2022