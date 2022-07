Bitcoin sopra i 21 mila: dove acquistare la crypto

Dopo un breve momento in cui Bitcoin è stato scambiato a 21.500 dollari, poi è sceso di nuovo, ma pur sempre sopra i 21.000 dollari, per poi superarli. Ciò che ha fatto bene alle criptovalute in generale è stato il mercato azionario che, in linea di massima, per il quarto giorno di fila ha segnato un trend positivo.

Siccome nell’ultimo anno le criptovalute hanno evidenziato sempre di più una loro correlazione con le azioni fortemente tecnologiche hanno seguito questa ascesa. Il colore che ci stiamo abituando a vedere da alcuni giorni è il verde. Ed è una bella sensazione, visto l’inverno crittografico che dura da circa 53 settimane.

Attualmente la situazione di Bitcoin è buona rispetto alle sue precedenti vicissitudini. Al momento della scrittura, infatti, la regina delle criptovalute è scambiata a un prezzo di 21.812 dollari. La sua capitalizzazione di mercato è pari a 416,35 miliardi di dollari. In pratica, nelle ultime 24 ore ha registrato un aumento del 7% circa.

Bitcoin verso l’alto: cresce il sentiment positivo, ma con prudenza

La risalita di Bitcoin è iniziata in concomitanza alla ricerca assidua e feroce della Federal Reserve volta a trovare una strategia capace di domare l’inflazione dilagante. Ciò che ha spinto verso l’alto il trend di molte azioni e anche di altrettante criptovalute sono i verbali del Federal Open Market Committee del mese scorso. Pubblicati in ritardo mercoledì 6 luglio, in un punto si legge:

I partecipanti hanno concordato sul fatto che le prospettive economiche giustificassero il passaggio a una posizione politica restrittiva e hanno riconosciuto la possibilità che una posizione ancora più restrittiva potrebbe essere appropriata se le pressioni inflazionistiche elevate dovessero persistere.

Nonostante ci sia un sentimento goliardico tra gli investitori, che ha generato anche un trend in ascesa per il mercato delle criptovalute, in merito a Bitcoin gli analisti suggeriscono prudenza. Takaaki Koto, ai microfoni di CoinDesk TV ha infatti dichiarato:

Non vedo che [Bitcoin] si stia riprendendo istantaneamente.

