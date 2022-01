Bitcoin di nuovo sotto attacco: ecco la pesante accusa di Deutsche Bank

Non è una novità che ogni tanto emergono voci contrarie al mondo delle criptovalute e in particolare a Bitcoin. Infatti, ancora una volta Deutsche Bank si è espressa a sfavore della regina delle crypto, definendo il suo valore un'illusione. Parole dure quindi da parte della principale banca tedesca che ha pubblicato un articolo al fulmicotone sul suo sito ufficiale. Scopriamo come si è espressa in merito e su quali fondenti avrebbe proposto il suo pensiero.

Secondo Deutsche Bank Bitcoin si basa solo su illusioni

È ritornato agli altari della cronaca un noto articolo che porta la firma di Marion Labouré, economista e Macro Strategist di Deutsche Bank. Questo ha risvegliato il pensiero, ma soprattutto la critica della nota banca nei confronti di Bitcoin definendo questa una criptovaluta basata solo su illusioni.

Ricordiamo tutti il pezzo firmato da Labouré con il quale, citando l'icona dell'ultima moda Karl Lagerfeld, aveva paragonato Bitcoin all'ambiente glamour per sottolineare la sua estrema volatilità. Ecco un breve estratto che conferma il pensiero di Deutsche Bank:

Ciò che è vero per il glamour e lo stile potrebbe essere vero anche per il bitcoin. Proprio come un “passo falso della moda” può accadere all'improvviso, abbiamo appena ricevuto la prova che anche le valute digitali possono essere rapidamente superate. Tutto ciò che è servito alla criptovaluta per passare di moda è stato un tweet e una dichiarazione del governo cinese.

Ora Deutsche Bank torna all'attacco di Bitcoin sfruttando l'ultimo trend negativo e la sua incapacità di superare i 49.000 dollari di quotazione. Stando alla banca, la regina delle criptovalute baserebbe il suo valore su mere illusioni. Ecco come si è espresso il noto istituto di credito in merito:

Il valore di Bitcoin si basa interamente su illusioni.

Speriamo che tutte queste voci negative non paralizzino un trend positivo che sta caratterizzando la criptovaluta. Ricordiamo che ciò è anche dovuto ai vari recenti acquisti con i quali investitori di tutto il mondo hanno sfruttato l'attuale prezzo di Bitcoin.