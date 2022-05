Bitdefender PREMIUM SECURITY scontato del 57%

Nel contesto dei software di sicurezza attuali, Bitdefender PREMIUM SECURITY rappresenta un punto di riferimento per il settore. Stiamo parlando di un antivirus proposto da SOFTWIN e che ha visto la sua prima edizione lanciata sul mercato nell’ormai lontano 2001.

Con anni e anni di esperienza alle spalle dunque, questa suite rappresenta una soluzione ideale per chi vuole navigare online senza timore di subire attacchi informatici. Tenendo conto di virus, malware, adware, ransomware e quant’altro infatti, accedere alla rete è ormai divenuto molto pericoloso.

Di fatto, chi vuole ottenere Bitdefender PREMIUM SECURITY oggi ha un motivo in più per acquistare il pacchetto: grazie allo sconto del 57% infatti, è possibile ottenere il software a un prezzo a dir poco interessante.

Bitdefender PREMIUM SECURITY: molto più di un comune antivirus

Quali sono i tool che costituiscono Bitdefender PREMIUM SECURITY? Rispetto a un classico antivirus, questa suite offre una protezione a 360 gradi per quanto concerne la sicurezza sul web.

Sia per quanto concerne l’efficacia nel rilevare i virus, sia in ottica impatto prestazionale, la soluzione proposta da SOFTWIN si dimostra, test alla mano, una delle migliori soluzioni sul mercato. Ai classici strumenti di rilevamento di agenti malevoli, si affianca un’ottima VPN , utile per filtrare l’IP dell’utente e proteggerlo da occhi indiscreti.

In risposta ai tanti casi di ransomware poi, Bitdefender PREMIUM SECURITY risponde con un particolare sistema di protezione a multi-livello, capace di proteggere i file da eventuali furti. Apprezzabile anche la presenza di un software per la gestione delle password, capace di memorizzare e proteggere qualunque parola d’accesso.

Il sistema parental control, il firewall e la protezione della rete Wi-Fi sono solo alcune delle tante altre funzionalità fornite da questo pacchetto. Non per ultima, va considerata anche la flessibilità dello stesso.

La maggior parte dei tool infatti sono disponibili sia per ambiente Windows e Mac che per piattaforme mobile (iOS e Android). E il prezzo? Grazie allo sconto del 57% è possibile ottenere un anno di protezione totale per soli 59,99 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.