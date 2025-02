Bitdefender protegge le tue operazioni bancarie: provalo ora scontato del 50%

Quando si effettuano pagamenti online, è fondamentale avere la certezza che i propri dati finanziari siano al sicuro. Bitdefender offre una protezione avanzata per le transazioni digitali grazie a un browser dedicato, progettato per bloccare ogni tentativo di frode, intercettazione o furto di credenziali. Con questo strumento, puoi accedere ai servizi di home banking, effettuare acquisti online e gestire le tue finanze senza il rischio che hacker o malware compromettano le tue informazioni.

E ora, grazie all’offerta attuale, puoi attivare Bitdefender con il 50% di sconto sui piani annuali, garantendo la massima sicurezza per i tuoi dati sensibili.

Bitdefender: una protezione completa per la tua sicurezza digitale

Oltre al browser sicuro per operazioni bancarie, Bitdefender integra una serie di funzionalità avanzate per proteggere il tuo dispositivo e i tuoi dati personali:

Tecnologie AI per il rilevamento delle minacce : identifica e blocca malware, ransomware e attacchi zero-day con sistemi di intelligenza artificiale avanzata;

: identifica e blocca malware, ransomware e attacchi zero-day con sistemi di intelligenza artificiale avanzata; Anti-phishing e anti-frode : impedisce l’accesso a siti web malevoli progettati per rubare credenziali e dati bancari;

: impedisce l’accesso a siti web malevoli progettati per rubare credenziali e dati bancari; Protezione multi-dispositivo : con un solo abbonamento puoi proteggere fino a cinque dispositivi , inclusi PC, Mac, smartphone e tablet;

: con un solo abbonamento puoi proteggere fino a , inclusi PC, Mac, smartphone e tablet; Firewall avanzato : monitora il traffico di rete per bloccare intrusioni sospette e attacchi informatici;

: monitora il traffico di rete per bloccare intrusioni sospette e attacchi informatici; Modalità anti-tracker: limita la raccolta di dati da parte di siti web, migliorando la tua privacy durante la navigazione.

Affidarsi a Bitdefender significa avere la certezza di operare in un ambiente digitale protetto, sia per le attività quotidiane che per le operazioni bancarie. Con la promozione attuale, puoi ottenere la massima sicurezza al 50% di sconto, proteggendo la tua identità e i tuoi dati finanziari con un software di livello superiore.

Non lasciare spazio ai rischi: attiva Bitdefender oggi stesso e inizia a navigare in totale tranquillità.