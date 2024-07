Bitdefender Total Security: antivirus potente e leggero a metà prezzo

Bitdefender Total Security è una delle migliori soluzioni complete anti-malware contro gli attacchi informatici. In vari test indipendenti, è stato infatti in grado di ottenere degli ottimi punteggi in termini di impatto sulle prestazioni del sistema e protezione dai virus, garantendo la massima tranquillità agli utenti che trascorrono molte ore collegati alla rete, con un impatto nulla sulla velocità.

In queste ore il pacchetto Total Security di Bitdefender è in offerta a 42,49 euro, grazie allo sconto di 42 euro rispetto al prezzo consigliato di 84,99 euro. L’offerta include una protezione completa per dispositivi Windows, macOS, iOS e Android, con una licenza annuale valida per cinque dispositivi.

Le caratteristiche chiave di Bitdefender Total Security

La soluzione all-in-one per la sicurezza digitale di Bitdefender assicura una protezione massima da virus, worm, trojan, exploit zero-day, spyware, rootkit e ransomware. Tutto questo senza che il software antivirus vada a intaccare le prestazioni del dispositivo in uso, qualunque esso sia (indipendentemente quindi dal tipo di device, dal marchio e dal sistema operativo).

Un altro punto di forza del pacchetto Total Security ha per oggetto la privacy degli utenti. Tra le sue funzionalità, infatti, c’è anche quella di blocco del tracciamento dei dati da parte di terze parti, oltre a impedire l’accesso non autorizzato a webcam e/o microfono quando si lavora da remoto.

Sempre in relazione alla privacy, segnaliamo anche il servizio VPN incluso nel pacchetto, ottimo per continuare a navigare in completo anonimato quando ci si collega alle reti Wi-Fi pubbliche e si vuole mantenere privata la propria attività sul web.

Il piano di 12 mesi di Bitdefender Total Security è in offerta a metà prezzo sul sito ufficiale tramite questa pagina. E qualora il servizio non soddisfi le aspettative iniziali, si può sempre richiedere il rimborso completo entro 30 giorni dall’acquisto.