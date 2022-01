Bitpanda Best 2.0: nuovi livelli VIP e maggiori guadagni

Bitpanda, exchange austriaco che opera regolarmente dal 2015 e recentemente arrivato anche sul mercato italiano ha visto il lancio di Bitpanda Best 2.0, una promo per i propri utenti che permette di ottenere maggiori profitti dai propri investimenti direttamente dall'app in base al proprio livello di appartenenza.

Si tratta in sintesi di un programma fedeltà migliorato che in alcuni casi può arrivare a remunerare per fare delle operazioni, mentre normalmente è l'utente che paga delle commissioni per fare una determinata operazione, sia essa di acquisto o vendita.

Livelli BEST in base ai token posseduti

Il livello di royalty viene aggiornato in base al token nativo che si ha a disposizione. Più token si posseggono, più saranno le possibilità di guadagno da parte della piattaforma. Il livello 1 parte da minimo 10 BEST, il livello 2 da mini 1000 BEST, il livello 3 da minimo 5000 BEST, il livello 4 minimo 10000 BEST e il livello 5 da minimo 50000 BEST.

Ovviamente è lecito approcciare il livello in base alle proprie disponibilità, e si ottengono dei rendimenti anche dai BEST posseduti, come se si trattasse di un meccanismo di staking, dunque anche con il passare del tempo è possibile salire di livello senza incrementare il proprio investimento nel token. Ci sono molti modi di guadagnare il token: dal fare operazioni, seguendo il programma fedeltà Bitpanda o richiedendo dei premi settimanali.

A seconda del livello si ottengono dei bonus si ottengono dei rendimenti che partono dallo 0,10% nel livello più basso. Dal secondo livello in poi si aggiunge uno 0.025% a settimana, dunque sul livello 5 si arriva ad un raddoppio. Bitpanda permette di negoziare anche azioni, materie prime, indici e tanti altri asset, dunque offre davvero tante opzioni in ottica investimento e speculazione, confermandosi tra le migliori piattaforme disponibili sul nostro territorio.

Allo stesso tempo è molto semplice da usare, dunque un ottimo punto di ingresso per chi non ha molta dimestichezza con il mondo crypto.