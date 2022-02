Bitpanda: Guadagna invitando un tuo amico

Grazie al nuovo programma di affiliazione sulla piattaforma Bitpanda sarà possibile guadagnare invitando altri utenti ad aprire un conto. Infatti sul portale è possibile affacciarsi al mondo degli investimenti attraverso la creazione rapida di un conto; dopo aver effettuato dei semplici step di registrazione si è direttamente pronti ad investire a partire da piccole somme di denaro.

Volgiamo in un periodo dove si sente sempre più spesso parlare del mondo delle criptovalute, alcune di esse infatti hanno raggiunto anche valori che superano le migliaia di dollari.

Su Bitpanda è possibile investire sulle crypto più discusse del momento, sui mercati azionari ed, infine, anche sui metalli.

C’è la presenza di promozioni per i nuovi clienti e non solo. Cosa aspetti dai subito un’occhiata!

Programma di affiliazione: dillo ad un amico

Come specificato dal nome il portale Bitpanda offre dei vantaggi a chi porta un amico a creare un conto per investimenti. Come si evince dallo slogan, “Invita amici, guadagna ricompense” si ha la possibilità di guadagnare attraverso il link referral generato dalla piattaforma; Infatti per ogni amico invitato l’utente riceverà 10€ e con lui anche l’amico invitato ne riceverà altrettanti.

Dopo aver invitato l’amico con il proprio link come referente, basterà prima verificare il conto, dopodiché effettuare un deposito di almeno 25€ e fare un minimo di trading della stessa cifra. Tutto qui, una volta effettuati questi semplici passaggi il bonus in soldi verrà erogato e verrà aggiunto direttamente ai rispettivi portafogli.

La piattaforma tende a comunicare che i bonus citati potrebbero non essere erogati per il reclutamento di utenti che risiedono in Germania e che il programma “Dillo ad un amico” non è disponibile per gli utenti residenti in Turchia.

*Il 67% dei conti degli investitori retail perde denaro negoziando CFD con questo fornitore. È necessario sapere come funzionano i CFD e se ci si può permettere di perdere i propri soldi