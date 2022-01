Bitpanda: investire in azioni a partire da 1€

Bitpanda è una piattaforma, con sede a Vienna, che si occupa di tecnofinanza e vanta più di 2 milioni di utenti e circa 500 dipendenti. La piattaforma, facile da usare, permette un qualsiasi tipo di investimento: criptovalute, azioni e metalli con qualsiasi tipo di importo, anche a partire da una cifra accessibile a tutti, ovvero, 1€.

Su Bitpanda è presente la possibilità di cimentarsi in alcuni quiz presenti sul sito, lo svolgimento di questi test, divisi in principianti, intermedi ed esperti, ti permette di mettere alla prova le tue conoscenze. Scorrendo sulla home del sito si può accedere gratuitamente a delle lezioni introduttive su diversi argomenti, anche queste divise per livello di conoscenza, ad esempio si passa da lezioni sull’introduzione del denaro e la fiducia relativa ad esso fino ad arrivare a lezioni che introducono gli investimenti e le modalità; fino ad arrivare a nozioni sempre più dettagliate.

Possiblità di investimento per ogni tasca

Su Bitpanda è consentito investire in azioni, cripto e metalli tutto in un unico posto ad ogni ora della giornata, basta creare un account in pochi minuti ed il gioco è fatto. Infatti dopo 3 semplici step di registrazione,verifica e deposito si è pronti ad investire.

Anche se magari delle azioni o delle criptovalute possiedono un valore elevato, ad esempio diverse migliaia di euro, è possibile ugualmente investire su di esse utilizzando cifre accessibili a tutti. Infatti si può investire in modalità frazionata su oltre 1000 asset, questo ti dà la possibilità di investire quanto vuoi nelle compagnie e negli NFT in cui credi, costruendo la tua strategia passo dopo passo.

Cosa aspetti compra, vendi e scambia risorse digitali in pochi minuti su Bitpanda.