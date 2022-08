Bitpanda regala 15000 BEST: come ottenerli

BEST, l’Ecosystem Token di Bitpanda, spegne le sue prime tre candeline. Per festeggiare il compleanno nel migliore dei modi, la piattaforma ha deciso di fare un regalo alla sua community, distribuendone ben 15.000: ecco come provare a ottenerli.

Tre anni di BEST: Bitpanda festeggia con la community

I più fortunati riceveranno i BEST direttamente all’interno del wallet, entro e non oltre il 6 settembre 2022. Tutto ciò che bisogna fare è soddisfare uno dei due seguenti requisiti e incrociare le dita.

Coloro che acquisteranno almeno 25 euro in BEST tra l’11 agosto 2022 e il 18 agosto 2022 su Bitpanda (non Bitpanda Pro) potranno partecipare alla selezione e ottenere 1.500 BEST. In totale, 15.000 BEST verranno distribuiti a 10 utenti selezionati.

L’utente che acquisterà l’importo più alto di BEST (anche attraverso acquisti multipli) tra l’11 agosto 2022 e il 18 agosto 2022 su Bitpanda (non Bitpanda Pro) riceverà 10.000 BEST.

Accumulando BEST si ottengono ricompense, come previsto dal programma fedeltà organizzato dalla piattaforma (maggiori informazioni sulle pagine del sito ufficiale).

BEST Rewards fa parte del nostro esclusivo programma fedeltà, pensato per darti di più. È il tuo accesso all’ecosistema Bitpanda e il nostro modo di offrire vantaggi e benefit esclusivi ai nostri utenti più fedeli.

Il lancio risale al 2019. Da allora, una crescita esponenziale.

Dal lancio, nell’agosto 2019, BEST è cresciuto in modo esponenziale. Bitpanda nel 2021 si è evoluta in una società multimiliardaria, e nello stesso anno BEST è cresciuto fino a diventare un token da un miliardo di dollari, raggiungendo una capitalizzazione di mercato di oltre 1 miliardo di euro, con oltre 50 milioni di euro pagati in BEST Rewards.

La prima cosa da fare, se non si è ancora in possesso di un account, è aprire subito un conto su Bitpanda. Così facendo è possibile beneficiare di una delle tante opzioni di investimento offerte. Ricordiamo che la società è iscritta da fine maggio nel Registro Operatori in Valuta Virtuale gestito da OAM (Organismo Agenti e Mediatori), garantendo così che la propria attività sia conforme alle normative vigenti nel nostro paese.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.