Bitpanda: ricevi oltre il 15% di BEST in più!

Bitpanda è una piattaforma fondata a Vienna nel 2015 da tre giovani, con lo scopo di rendere gli investimenti più semplici e alla portata di tutti. Con costi contenuti e servizi unici.

Su Bitpanda puoi investire su una pluralità di asset, nonché calendarizzare i tuoi investimenti con delle pianificazioni molto comode. Inoltre, il sito austriaco prevede anche dei meccanismi di incentivazione e premiazione per gli utenti più attivi.

Tra questi, troviamo il programma BEST, che Bitpanda ha ben pensato di offrire con un 15% in più e per più di un anno.

Vediamo come ottenere questo ulteriore profitto.

Bitpanda: come ottenere 15% di BEST in più

Richiedi oltre il 15% di BEST in più ogni anno. Più investi e più BEST possiedi, più hai diritto ad ottenere ricompense.

BEST Rewards fa parte del programma fedeltà, pensato dalla piattaforma per darti di più. Un modo di offrire vantaggi e benefit esclusivi ai suoi utenti più fedeli.

Come BEST VIP, ottieni ricompense in BEST ad ogni investimento. A seconda del tuo livello VIP, puoi recuperare fino allo 0,25% del tuo volume di investimento in BEST, il tutto accreditato all'istante.

Per un investimento di 1.000 € in Bitcoin, ad esempio, riceverai 2,5 € in BEST.

Dal lancio, nell'agosto 2019, BEST è cresciuto in modo esponenziale. Bitpanda nel 2021 si è evoluta in una società multimiliardaria, e nello stesso anno BEST è cresciuto fino a diventare un token da un miliardo di dollari, raggiungendo una capitalizzazione di mercato di oltre 1 miliardo di euro, con oltre 50 milioni di euro pagati in BEST Rewards.

Accumulando semplicemente 10 BEST ed effettuando almeno un investimento settimanale, puoi richiedere lo 0,10% in BEST Rewards ogni settimana. Più facile di così.

Oltre ai BEST Rewards settimanali dello 0,10%, puoi anche richiedere bonus extra:

Fino allo 0,10% a settimana, a seconda del tuo livello BEST VIP

Fino allo 0,075% a settimana, a seconda del volume di investimenti raggiunto

Questo aggiunge fino allo 0,275% in totale in BEST Rewards settimanali, più del 15% all'anno

Più BEST accumuli e più investi, più BEST puoi guadagnare grazie al programma fedeltà previsto dal sito austriaco.

Programma Best caratteristiche

Ecco alcune delle caratteristiche dell'allettante programma BEST:

BEST è il token dell'ecosistema Bitpanda basato sulla blockchain di Ethereum

L’accumulo di BEST sblocca l'accesso a benefit esclusivi, vantaggi e ricompense

I burn periodici assicurano una scarsitá progressiva della fornitura BEST nel tempo

BEST è un token progettato per consentire alla community di ottenere di più dal sito

Scopri di più sui BEST di Bitpanda.