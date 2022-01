Bitpanda supera i 1000 asset disponibili sulla piattaforma

Bitpanda è una piattaforma che seguiamo su Punto Informatico e giorno dopo giorno la vediamo crescere come sicurezza, affidabilità e a questo giro offerta. A fronte di un mercato che richiede sempre più richiesta da parte degli investitori di diversi tipi di asset, arriva la risposta da parte del broker.

Con una nota sul proprio blog infatti Bitpanda conferma di avere a catalogo più di 1000 asset disponibili per gli investimenti da parte dei propri utenti, il tutto seguendo il mercato azionario. C’è la sezione apposita che si chiama Bitpanda Stocks lanciata in beta lo scorso aprile 2021 e di fatto ora è disponibile in forma di prodotto completo per tutti.

Bitpanda Stocks con più di 1000 asset disponibili

Di fatto al supporto sono state aggiunte nuove centinaia di azioni ed ETF disponibili, dunque l’investitore ha a disposizione la possibilità di scegliere di preciso su quale azienda investire o affidarsi a fondi diversificati per la gestione del proprio patrimonio e avere esposizione solo ai settori che preferisce.

Il mercato su Bitpanda inoltre non chiude mai, e dunque è possibile fare operazioni in qualsiasi momento della settimana, 7 giorni su 7 e 24 ore su 24, contrattando se necessario a mercati chiusi direttamente sui futures.

La cifra minima per investire è sempre di 1€, dunque una piattaforma che guarda a qualsiasi tipo di utente e che permette di trovare il servizio che serve sia all’investitore novizio che quello più esperto che ha un proprio patrimonio da gestire. A fronte dei titoli inseriti in piattaforma troviamo aziende più che affermate come Porsche o Ferrari e IPO come Deliveroo. Da citare poi anche Activision Blizzard che proprio ieri ha segnato un +30% in apertura a fronte dell’acquisizione da parte di Microsoft.

*Il 67% dei conti degli investitori retail perde denaro negoziando CFD con questo fornitore. È necessario sapere come funzionano i CFD e se ci si può permettere di perdere i propri soldi