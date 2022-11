Black Friday 2022 agli sgoccioli, ma c’è ancora tempo per le offerte Sky

Fra pochissimi giorni il Black Friday 2022 chiude i battenti, ma c’è ancora tempo per aderire alle tantissime offerte presenti, tra cui quella di Sky.

Coloro che vogliono entrare nel mondo TV e Sport della piattaforma a pagamento, potranno abbonarsi a un prezzo ultra conveniente: 29,90 euro al mese per 18 mesi anziché 44,00 euro.

In più, scegliendo questa offerta, si riceverà una Xbox Series S del valore di 299 euro. Per aderire a questa offerta, entrare in questa pagina e cliccare su “Acquista ora”.

Black Friday 2022, cosa c’è nel pacchetto regalo di Sky

Il Black Friday 2022 pensato da Sky è ricco di offerte. Oltre al prezzo scontato e all’Xbox in regalo, per 12 mesi si potranno visualizzare gratuitamente i contenuti di Discovery+ con annessa, però, pubblicità.

Con Discovery+ si può visionare quanto segue:

contenuti di intrattenimento ;

; contenuti live e on demand ;

; anteprime, esclusive e box set ;

; crime, documentari e programmi di attualità ;

; il meglio della WWE.

Inoltre con l’offerta Special Week il costo di attivazione di Sky Q è di 9 euro anziché 148 euro. Scegliendo, invece, Sky Q via satellite, il costo di attivazione è pari a 29 euro anziché 219 euro.

Con Sky Sport si possono seguire diversi eventi sportivi, come la UEFA Champions League, l’Europa League e la Conference League, MotoGP, Formula 1, tennis e NBA.

Invece, con Sky TV si potranno vedere film, Serie TV, documentari, news e le produzioni Sky Original.

Come ricevere in regalo la Xbox Serie S

Per ricevere in regalo la Xbox Serie S, bisogna prima aderire all’offerta Sky TV Sport. Una volta sottoscritto l’abbonamento, la console verrà spedita prima possibile, ma sempre entro il termine massimo di 180 giorni a partire dalla data di attivazione del servizio.

Per gli abbonamenti sottoscritti con l’offerta Sky Smart e il cui servizio verrà attivato entro il 30 novembre 2022, Sky spedirà la console entro le festività natalizie.

