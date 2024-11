Black Friday, affare gaming: MSI Claw è al suo MINIMO STORICO

Segnaliamo lo sconto di 420 euro su MSI Claw, la console che racchiude le specifiche di un vero e proprio PC da gaming in un formato portatile. L’offerta, che la porta al prezzo minimo storico (-47%) fa parte della Settimana del Black Friday che ha appena preso il via su Amazon, ma che sta già regalando grandi soddisfazioni.

Super sconto per MSI Claw al Black Friday: -420€

Si tratta della versione A1M che integra un display Full HD da 7 pollici in alta risoluzione, il potente processore Intel Ultra 7 155H con GPU e NPU integrate, ben 16GB RAM LPDDR5 a 6400 MHz, unità SSD PCIe 4 da 512 GB, la connettività Wi-Fi e batteria con autonomia elevata. Non ci sono compromessi per quanto riguarda i controlli, disposti ai lati dello schermo con un layout ergonomico per interagire con tutti i titoli in modo ottimale. Il sistema operativo in dotazione è Windows 11 Home. Fai un salto sulla pagina dedicata per saperne di più.

Oggi puoi acquistare MSI Claw al prezzo minimo storico di 479 euro, invece di 899 euro come da listino. Il risparmio di 420 euro (-47%) rende la console portatile un affare da cogliere al volo. Lo sconto è applicato in automatico e se la ordini adesso arriverà a casa tua già entro domani con la spedizione gratuita. La custodia per il trasporto è inclusa nella confezione.

