Black Friday Amazon 2024: 5 set Lego in super offerta

Qui è dove ti proponiamo una selezione con 5 set LEGO in super offerta su Amazon nella giornata del Black Friday. Se stai cercando l’idea giusta per il modello da montare nel periodo delle festività o da regalare, facendolo trovare sotto l’albero, dai un’occhiata a queste fonti di ispirazione. Per tutti gli altri puoi dare uno sguardo alla pagina dedicata.

I migliori set lego in sconto al Black Friday

Partiamo dal set più venduto, quello della serie Icons dedicato all’albicocco giapponese. È composto da un totale pari a 327 pezzi che riproducono il fiore e il suo vaso dallo stile squisitamente nipponico. Acquistalo a prezzo scontato, per te o per metterlo sotto l’albero.

Cambiamo decisamente genere con il set 3-in-1 dedicato agli animali della foresta, particolarmente adatto ai bambini (ma non solo, i mattoncini sono per tutti). Lo puoi trovare in offerta. Con i suoi 667 pezzi, permette di costruire una volpe rossa, un gufo e uno scoiattolo.

Sfreccia veloce il set dedicato alla Mercedes di Formula 1. Con un buon risparmio per il Black Friday, lo puoi acquistare per te o regalare. Riproduce in scala 1:8 la monoposto W14 E.

Gli appassionati delle opere tolkeniane non possono lasciarsi sfuggire il set di Gran Burrone, dedicato alla saga del Signore degli Anelli. È una maestosa ricostruzione della location, formata da ben 6.167 pezzi. La trovi in forte sconto su Amazon.

Vera e propria chicca da esporre (e da suonare), il pianoforte di LEGO è la degna conclusione di questa carrellata. Include 3.662 pezzi e la possibilità di connessione a un’app su smartphone per la riproduzione degli spartiti. Non perdere l’offerta di oggi.

