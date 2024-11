Black Friday Amazon 2024: i migliori smartwatch a prezzi stracciati

Metti al polso uno smartwatch che possa sostituire lo smartphone e che ti offra funzioni avanzate. Grazie agli ultimi modelli sul mercato hai praticamente un mondo di possibilità a tua disposizione sia che tu voglia spendere tanto o poco. Con il Black Friday Amazon 2024 gli sconti sono elevati e le possibilità di risparmio interessanti. Pronto a monitorare salute, sport e vita quotidiana dal tuo polso?

I migliori smartwatch in offerta al Black Friday Amazon 2024

Sono numerosi i modelli in offerta ma per rendere lo shopping ancora più semplice, ecco quelli da non perdere assolutamente di vista.

Popglory, modello con display da 1,69” e sensori per salute e 100 modalità sportive. Stile unisex. Disponibile al PREZZO di 18,99€.

Popglory, modello unisex con 2 cinturini inclusi e funzione Chiamate e Whatsapp. Sensori per salute e modalità sportive. Disponibile al PREZZO di 45,12€.

Ticwatch E3, modello con sistema Wear OS e processore Qualcomm Snapdragon. Sensori avanzati per salute e sport. Disponibile al PREZZO di 65,12€.

Amazfit GTR 3, modello con display AMOLED da 46 mm e Alexa Integrato, GPS integrato e batteria a lunga tenuta. Disponibile al PREZZO di 84,90€.

Garmin Venu Sq 2, modello con display AMOLED da 1,4” e GPS integrato oltre al sistema Garmin Coach e Garmin Pay. Disponibile al PREZZO di 160,99€.

Ticwatch Pro 5, modello con processore Snapdragon W5+ Gen 1 e sistema operativo Wear OS con GPS integrato e modulo NFC. Disponibile al PREZZO di 202,72€.

Samsung Galaxy Watch6 Classic con display da 47mm e Ghiera interattiva in Acciaio Inox. Disponibile al PREZZO di 249€.

Samsung Galaxy Watch7 con display da 40mm e Ghiera Touch in alluminio. Disponibile al PREZZO di 289€.

Apple Watch SE (2ª gen.) in configurazione GPS + Cellular da 40 mm con Cinturino Sport Galassia. Disponibile al PREZZO di 289€.

Apple Watch Series 9 in configurazione GPS da 41mm con Cinturino Sport rosa confetto. Disponibile al PREZZO di 329€.

Apple Watch Series 9 in configurazione GPS da 45mm con Cinturino Sport galassia. Disponibile al PREZZO di 355€.

Apple Watch Series 9 in configurazione GPS + Cellular da 41mm con Cinturino Sport Loop galassia. Disponibile al PREZZO di 435€.