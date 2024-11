Black Friday Amazon 2024: i migliori notebook economici in offerta

Grazie all’evento Settimana del Black Friday che inizia oggi su Amazon puoi mettere sulla tua scrivania un notebook tutto nuovo. Qui è dove ti proponiamo una selezione dei migliori modelli economici in offerta oggi sull’e-commerce, pescando tra i cataloghi di alcuni dei marchi più importanti sul mercato, per un’affidabilità senza compromessi.

Cerchi un notebook economico? C’è il Black Friday

L’ottimo Dell Inspiron 15 3520 a soli 312 euro (-29%) è un ottimo affare. È un modello da 15,6 pollici con schermo Full HD, processore Intel Core i3-1215U, 8 GB di RAM e SSD da 256 GB. Il sistema operativo è Windows 11 e c’è tutto ciò che serve per lavorare. Scopri di più nella descrizione completa.

ASUS Vivobook 15 è adatto per la produttività di tutti i giorni, sia a casa che in ufficio o in movimento. Tra le specifiche tecniche figurano il processore Intel Core i5-1235U, 8 GB di RAM e SSD da 512 GB. Lo puoi acquistare al prezzo di 399 euro (-25%), grazie alla promozione in corso.

Altro modello da un brand leader del mercato, Lenovo IdeaPad 3 al prezzo di 379 euro (-16%) è la scelta consigliata a chi non vuol rinunciare alla connettività Wi-Fi 6. Scopri tutte le sue specifiche tecniche nella scheda dedicata.

Apriamo la parentesi ChromeOS con due modelli. Il primo è ASUS Chromebook CM14, in sconto a soli 199 euro (-29%). Il design compatto e il display da 14 pollici a 60 Hz sono tra i punti di forza del portatile, perfetto per lo studio e la navigazione, ma che può tornare utile anche per lo streaming e la produttività di base.

Discorso simile per variante con schermo touch, oggi in offerta al prezzo di 219 euro. In questo caso ha lo schermo touch e il design da convertibile.

Chiudiamo con un prodotto ricondizionato, pienamente funzionante e fornito con un anno di garanzia: HP EliteBook con processore Intel Core i7, 8 GB di RAM, SSD da 256 GB e sistema operativo Windows. È pronto all’uso e lo puoi acquistare al prezzo di 219 euro.

Il punto di riferimento per la Settimana del Black Friday è amazon.it/blackfriday. Qui, invece, segnaleremo fino al 2 dicembre gli sconti top dell’e-commerce, con particolare attenzione alle categoria riguardanti l’informatica, l’elettronica e agli altri migliori affari proposti su Amazon.