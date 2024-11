Black Friday Amazon 2024: i portatili da acquistare in sconto

Ecco una selezione con i migliori portatili in offerta nel Black Friday di Amazon. Abbiamo cercato di spaziare tra marchi differenti e tra diverse fasce di prezzo, così da poter accontentare un po’ tutte le esigenze. Per una panoramica più ampia e con tutti i modelli in sconto è possibile fare riferimento alla pagina dedicata sull’e-commerce.

I migliori portatili in offerta per il Black Friday

Il miglior rapporto qualità-prezzo è quello fornito da Lenovo IdeaPad Slim 3 in offerta a 499 euro, con un grande risparmio in confronto al listino ufficiale. Ha in dotazione un display da 15,6pollici, processore Intel Core i5, 16 GB di RAM, SSD da 512 GB, Wi-Fi 6 e Windows 11.

Ottima offerta anche per ASUS Vivobook 15 nella versioen con Intel Core 13 di dodicesima generazione, 8 GB di RAM e SSD da 512 GB. Lo puoi acquistare a soli 359 euro.

Stai cercando un modello economico? Acer Aspire 1 al prezzo di soli 249 euro è un must have assoluto. Integra un display da 15,6 pollici e processore Intel. Il sistema operativo è Windows 11 Home in modalità S. Include anche l’abbonamento di un anno a Microsoft 365.

Il supporto nativo all’intelligenza artificiale è tra i punti di forza del Samsung Galaxy Book4 da 15,6 pollici con processore Intel Core 5 di ultima generazione, 16 GB di RAM e SSD da 512 GB. Lo trovi a soli 569 euro, addirittura con uno sconto del 48% rispetto al listino ufficiale.

Diamo spazio in chiusura anche a un modello per il gaming. È il caso di MSI Thin 15, in offerta a 679 euro, il prezzo più basso di sempre da quando è in vendita. Ha in dotazione una scheda NVIDIA RTX dedicata.

Amazon.it/blackfriday è la destinazione da visitare durante il Black Friday. Su queste pagine, fino al Cyber Monday del 2 dicembre ti aggiorneremo costantemente per segnalarti i migliori sconti su prodotti tecnologici, elettronica e smart home.