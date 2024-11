Black Friday Amazon 2024: tutti i prodotti Apple scontati

Sei pronto a farti una scorpacciata di tecnologia? Grazie al Black Friday di Amazon hai un’ampia scelta tra diversi prodotti Apple scontati! Cosa stai aspettando? Partiamo dalla bomba di oggi. 4 Apple AirTag sono in offerta a soli 101,99€, invece di 129€. Si tratta di un’occasione incredibile per tracciare e non perdere più i tuoi oggetti.

Continuiamo con l’ottima Apple Pencil in offerta speciale! Acquistala adesso a 134,90€, invece di 149€. Rendi il tuo iPad un foglio di carta digitale dove scrivere, prendere appunti, annotare, disegnare, colorare e compilare documenti.

Abbinala all’ottimo Apple iPad Pro 11 256GB (Ricondizionato). Oggi è in offerta a un prezzo davvero speciale. Mettilo in carrello a soli 1099€, invece di 1149€.

Tutte le offerte Apple al Black Friday di Amazon

Vediamo un riepilogo delle offerte Apple al Black Friday.