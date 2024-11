Black Friday: il calendario dell'Avvento di LEGO Marvel a -34%

Il calendario dell’Avvento 2024 di LEGO Marvel è in sconto del 34%. È uno dei superpoteri della Settimana del Black Friday che ha preso il via oggi sull’e-commerce e che andrà avanti fino all’appuntamento con il Cyber Monday del 2 dicembre. Adatto dai 7 anni in su (ma siamo certi che lo apprezzeranno in molti, indipendentemente dall’età), può essere considerato un vero e proprio set con i suoi 246 pezzi.

L’offerta sul calendario dell’Avvento di LEGO Marvel

Include un totale pari a 24 porte da aprire, in attesa del Natale, dietro ognuna delle quali si nasconde una sorpresa. Tra queste, anche 5 supereroi (le minifigure sono dedicate a i Spider-Man, Goblin, Miles Morales e Venom), 2 piccole auto e la catapulta dell’Uomo Sabbia. Ci sono anche lo Spider-Ham di neve, la scrivania di Peter Parker (ebbene sì, anche l’Uomo Ragno deve fare i compiti) e l’albero invernale di Electro. Insomma, tutto ciò che serve per creare le proprie avventure e divertirsi in compagnia. Vuoi saperne di più? Dai uno sguardo alla pagina dedicata.

Compralo al prezzo di soli 22,99 euro, con uno sconto del 34% rispetto al listino ufficiale. Sei un abbonato Prime? Per te c’è anche la consegna gratuita prevista già entro domani. La disponibilità immediata, vendita e spedizione gestite da Amazon, senza intermediari.

Amazon.it/blackfriday è la destinazione da visitare per non perdere le migliori offerte della Settimana del Black Friday. Inoltre, fino al 2 dicembre selezioneremo e segnaleremo qui su Punto Informatico le promozioni più interessanti dell’e-commerce, con un’attenzione particolare all’informatica, all’elettronica e alle soluzioni smart per la casa.