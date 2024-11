Black Friday di DAZN: Napoli - Roma e tutta la Serie A da 14,90 €/mese

Termina oggi la promo Black Friday di DAZN che garantisce la possibilità di attivare l’abbonamento alla piattaforma di streaming dedicata al mondo dello sport con un prezzo scontato fino a 14,90 euro al mese per 3 mesi oppure con 100 euro di sconto sull’abbonamento annuale, attivabile al costo di 259 euro. Si tratta dell’occasione giusta per vedere il big match di oggi, Napoli – Roma, oltre a tutte le partite di Serie A e Serie B.

Il match tra Napoli e Roma, in programma alle 18, è una delle sfide più interessanti della prima parte del campionato di Serie A e vedrà impegnate due squadre che stanno vivendo momenti diversi, con il Napoli che proverà a riconquistare la prima posizione in classifica e la Roma che tenta un rilancio dopo un inizio di stagione molto negativo e due esoneri, con il ritorno in panchina di Claudio Ranieri.

Per guardare Napoli – Roma e tutta la Serie A oltre alla Serie B e molti altri eventi sportivi è possibile collegarsi al sito ufficiale di DAZN e attivare la promo del Black Friday.

Napoli – Roma e tutta la Serie con la promo Black Friday di DAZN

La promozione del Black Friday di DAZN riguarda il piano Standard, proposto nelle seguenti versioni:

mensile senza vincoli: 19,90 euro al mese per 3 mesi , poi 44,99 euro al mese (la disdetta può avvenire con 30 giorni di preavviso

, poi 44,99 euro al mese (la disdetta può avvenire con 30 giorni di preavviso mensile con 12 mesi di permanenza minima: 14,90 euro al mese per 3 mesi , poi 34,99 euro al mese

, poi 34,99 euro al mese annuale al costo di 259 euro invece di 359 euro, con 100 euro di sconto; l’attivazione può avvenire anche pagando in 3 rate senza interessi

