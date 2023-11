Black Friday di Hostinger: nuovo piano hosting a soli 1,99 €/mese

Se stai cercando un nuovo piano di hosting completo e flessibile per il tuo sito web, non perdere l’ultima offerta di Hostinger per il Black Friday.

Attualmente, puoi approfittare di uno sconto straordinario del 85% sul costo del servizio, incluso il dominio e la migrazione gratuita. Inoltre, riceverai 2 mesi extra gratuiti e una garanzia di rimborso entro 30 giorni dall’attivazione.

Offerta imperdibile: piano di hosting in sconto per il Black Friday con Hostinger

Hostinger offre tre opzioni di piano durante il Black Friday:

Premium a 1,99 euro al mese (-85%): questa opzione è perfetta per chi cerca un hosting affidabile con funzionalità avanzate di sicurezza. Include un dominio gratuito, migrazione gratuita e backup settimanali.

(-85%): questa opzione è perfetta per chi cerca un hosting affidabile con funzionalità avanzate di sicurezza. Include un dominio gratuito, migrazione gratuita e backup settimanali. Business a 3,49 euro al mese (-78%): ideale per siti web più grandi o aziende online, offre tutte le caratteristiche del piano Premium con backup giornalieri e un costo mensile conveniente.

(-78%): ideale per siti web più grandi o aziende online, offre tutte le caratteristiche del piano Premium con backup giornalieri e un costo mensile conveniente. Cloud Startup a 9,99 euro al mese (-50%): se hai esigenze più avanzate, questo piano offre prestazioni elevate con un ambiente cloud. Include tutte le funzionalità dei piani precedenti, con backup giornalieri e prestazioni ottimizzate.

Tutte le promozioni prevedono un abbonamento di 48 mesi a prezzo bloccato (IVA esclusa), garantendo stabilità finanziaria nel lungo termine.

Gli utenti possono scegliere il piano che meglio si adatta alle proprie esigenze, beneficiando di funzionalità come il website builder senza programmazione e l’hosting WordPress gestito.

Ricorda che questa offerta è temporanea, quindi non lasciartela sfuggire. Per attivarla, collegati al sito ufficiale di Hostinger tramite il link qui sotto. Con la garanzia di rimborso entro 30 giorni, non hai nulla da perdere e solo vantaggi da guadagnare.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.