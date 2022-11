Black Friday e pagamenti in mobilità, ecco con chi

Pagamenti in mobilità necessari, ma anche in negozio? C’è il Black Friday che può dare una mano in quanto a costi del terminale. A chi affidarsi? Alle soluzioni myPOS.

Nel caso specifico stiamo parlando di myPOS Go, che è attualmente scontato del 50%. Quindi, invece di acquistarlo a prezzo pieno (29,00 euro), il costo sarà di 14,50 euro.

Si tratta di un terminale POS all’insegna della portabilità e della leggerezza, il quale permetterà ai clienti di pagare tramite carta anche se l’attività si svolge momentaneamente fuori dal negozio.

Per quali evenienze specifiche può essere usato in mobilità? Ad esempio se l’attività prevede le consegne a domicilio, che sono diventate molto comuni durante la pandemia.

Grazie a myPOS Go, quindi, si potranno accettare pagamenti in moneta elettronica, poiché il terminale è dotato di scheda SIM per la connessione dati.

Pagamenti in mobilità con myPOS Go all’insegna della convenienza

Come abbiamo visto myPOS Go, oltre ad avere un prezzo attualmente ultra conveniente, risolve tutti i problemi eventuali legati all’obbligo di accettazione dei pagamenti con carta per ogni occasione.

Acquistando il POS in questa pagina, si otterrà un dispositivo per i pagamenti in mobilità totalmente autonomo, con una SIM dati gratuita e compresa nel prezzo e una garanzia di rimborso di 30 giorni.

Inoltre myPOS Go ha un 1 anno di garanzia gratuita che può essere ulteriormente estesa.

Questo terminale POS può accettare pagamenti magstrip, contactless e Chip&Pin. Lo scontrino può essere consegnato personalmente, poiché all’interno è presente una stampante termica, oppure in formato digitale via SMS o email.

Non sono previsti costi mensili. Basta soltanto aderire immediatamente all’offerta in quanto scadrà tra meno di due giorni accedendo qui.

In questo modo si potrà fin da subito iniziare ad accettare pagamenti sia in negozio che in mobilità rispettando pienamente l’obbligo sui pagamenti digitali.

