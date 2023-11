Black Friday Internxt: 91% di sconto sui piani annuali

Novembre è arrivato e, come ogni anno, le aziende di tutto il mondo offrono sconti e promozioni imperdibili. Internxt, il servizio di archiviazione cloud sicuro e privato, non fa eccezione e propone una grande offerta per tutti i suoi utenti. Fino al 30 novembre 2023, in occasione del Black Friday Intrernxt, i nuovi utenti possono beneficiare di uno sconto del 91% su tutti gli abbonamenti annuali. Questa è un’opportunità unica per proteggere i tuoi dati in modo sicuro a un prezzo davvero vantaggioso. Internxt è un servizio basato su blockchain e utilizza la crittografia AES-256 a zero-knowledge per garantire che i dati siano accessibili solo ai legittimi proprietari. Questa piattaforma rispetta inoltre la privacy degli utenti. I dati non vengono utilizzati per scopi pubblicitari o ceduti a terzi. Inoltre, Internxt offre funzionalità avanzate che lo rendono un servizio versatile e adatto a qualsiasi esigenza.

Black Friday Internxt: un anno di convenienza, con tutti i servizi inclusi

L’offerta del Black Friday Internxt è veramente folle. Grazie allo sconto del 91%, il piano base da 20 GB costerà soltanto 0,91 euro al mese, il piano da 200 GB avrà invece un prezzo di 3,77 euro al mese, mentre il piano da 2 TB avrà un costo di 9,71 euro al mese. Questa promozione sarà valida per il primo anno. Al termine dell’offerta, i piani torneranno al loro costo originario di (rispettivamente) 10,68 euro, 41,88 euro e di 107,88 euro. Bisogna ricordare che la differenza tra i piani di Internxt riguarda soltanto la quantità di memoria in cloud. Indipendentemente dalla soluzione scelta, tutti gli utenti potranno salvare i propri dati e backup su Drive, sincronizzare le proprie foto preferite su Photo e condividere i propri file in modo sicuro grazie alla crittografia end-to-end con Send.

Internxt è compatibile con tutti i dispositivi e sistemi operativi (Windows, macOS, Linux, Android e iOS). Inoltre, scegliendo un piano annuale, il servizio ti offre una garanzia di rimborso soddisfatti o rimborsati di 30 giorni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.