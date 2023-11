Black Friday Internxt: per te cloud storage scontato del 91%

Oggi parliamo di Internxt: un cloud sicuro che punta a garantire il controllo completo dei dati al fine di assicurare livelli di sicurezza elevati e riservatezza a tutti gli utenti che vogliono essere completamente sicuri sul web quando utilizzano un dispositivo. Grazie alla promozione del Black Friday, ancora per poco tempo, puoi acquistare uno dei piani disponibili con un sconto del 91%. Dunque, quale occasione migliore, se non questa, per avere a disposizione uno spazio di archiviazione sicuro risparmiando una cifra enorme?

I piani annuali attualmente disponibili sono:

20GB disponibile a 0,96€ invece di 10.68€

200GB disponibile a 3.77€ invece di 41.88€

2TB disponibile a 9.71€ invece di 107.88€

Ancora per poco tempo avrai la possibilità di acquistare un piano annuale ad un prezzo mai visto prima. Che aspetti? I piani Internxt sono pensati per diverse esigenze, scegli quello più adatto a te!

Se ad oggi il tuo obiettivo è quello di tutelare la tua privacy e i tuoi dati personali da pericolose minacce online, sei nel posto giusto! Non a caso, avere a disposizione un servizio di cloud storage può essere un valido aiuto per contrastare le continue minacce che si nascondono nel web. Ecco perchè Internxt si contraddistingue da altri cloud: Internxt realizza servizi cloud privati e sicuri progettati per restituirti il totale controllo dei dati.

Vuoi avere imbattibili livelli di sicurezza e riservatezza, in modo da proteggere i tuoi file ed il tuo fondamentale diritto alla privacy? Allora non ti resta che approfittare della promozione speciale pensare per il Black Friday: per te i piani annuali sono in sconto del 91%. Seleziona il piano che preferisci e sarà automaticamente calcolato lo sconto sul prezzo di listino. 20GB, 200GB o 2TB? Effettua subito la tua scelta!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.