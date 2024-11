Black Friday: laptop ASUS con Windows 11 e Intel Core a soli 399€

È sceso a soli 399 euro il prezzo del ASUS Vivobook 15, durante la Settimana del Black Friday su Amazon. Il laptop, perfetto per ogni compito (lavoro, studio, navigazione, intrattenimento) è in forte sconto sull’e-commerce e ha disponibilità immediata. Si tratta di un vero affare per chi vuol mettere un nuovo portatile sulla scrivania, affidandosi a uno dei brand leader nel mercato PC. Il sistema operativo preinstallato è Windows 11 Home con licenza ufficiale Microsoft.

ASUS Vivobook 15: le specifiche del laptop

Ha in dotazione il processore Intel Core i5-1235U con chip grafico Intel Iris Xe, affiancato da 8 GB di RAM e da un’unità SSD PCIe da 512 GB per l’archiviazione. Tra le altre specifiche tecniche segnaliamo il display Full HD da 15,6 pollici con frequenza di aggiornamento da 60 Hz, la tastiera ErgoSense con ampio touchpad, il trattamento Antimicrobial Guard Plus della superficie, la connettività Wi-Fi 6E e Bluetooth, la webcam 720p con microfono, gli altoparlanti e la batteria con autonomia elevata. Scopri di più nella pagina dedicata alla promozione.

Non lasciarti sfuggire lo sconto di 130 euro rispetto al listino ufficiale e acquista il laptop ASUS Vivobook 15 al prezzo stracciato di soli 399 euro. Si tratta di un vero affare, considerando le sue caratteristiche. Non c’è bisogno di attivare coupon o di inserire codici: ti basta metterlo nel carrello e completare l’ordine per riceverlo entro domani con la consegna gratis. È venduto e spedito direttamente da Amazon.

Per approfittare delle migliori offerte del Black Friday, tieni sotto controllo la pagina amazon.it/blackfriday. Qui su Punto Informatico, con aggiornamenti quotidiani fino al 2 dicembre, ti segnaleremo gli sconti imperdibili su dispositivi smart, elettronica e informatica.