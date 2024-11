Black Friday: -25€ e MINIMO STORICO per il DualSense di PS5

Non c’è solo il PS VR2 a -250 euro, ma anche il DualSense per PS5 in sconto di 25 euro: l’offerta di Amazon per il Black Friday sul controller wireless lo porta al suo prezzo minimo storico. È l’occasione perfetta per acquistarlo così da poter giocare in compagnia di amici e familiari sul divano di casa, se quello in dotazione con la console ha iniziato a driftare o se lo vuoi regalare per Natale.

Prezzo minimo storico per il DualSense di PS5

Progettato in modo specifico da Sony per offrire un’esperienza coinvolgente su PlayStation 5, integra funzionalità esclusive come i grilletti adattivi che restituiscono un feedback quando premuti in determinate situazioni di gioco, una superficie touch centrale che può essere sfruttata dai titoli per una modalità di interazione inedita, microfono e altoparlante, un layout dei comandi ottimizzato nel nome dell’ergonomia e altro ancora. Sfruttando la connessione con cavo USB-C o tramite Bluetooth è possibile estendere la compatibilità a computer Windows e macOS oltre che a dispositivi Android e iOS. Per saperne di più dai uno sguardo alla pagina dedicata alla promozione.

Al suo prezzo minimo storico di 49,99 euro (quello di listino è 74,99 euro), il controller wireless DualSense per PS5 è un affare da cogliere al volo. Lo sconto di 25 euro è applicato in automatico, non servono coupon o codici promozionali. È venduto e spedito da Amazon con disponibilità immediata e consegna gratuita prevista già entro domani se lo ordini adesso. La colorazione è White, quella visibile in queste immagini.

