Black Friday Mondly: impara fino a 41 lingue e risparmia il 96%

Mondly è una delle app per imparare le lingue più amate dagli utenti, con oltre 110 milioni di download. Propone esercizi incentrati sulla conversazione, sul riconoscimento vocale e lezioni in realtà aumentata per farti esercitare e conversare come fossi un madrelingua. Puoi scegliere una delle 41 lingue disponibili, come inglese, francese, spagnolo, tedesco, giapponese, arabo, ma anche lingue morte, come il latino. La piattaforma offre diversi piani in abbonamento. Il primo è quello mensile, al prezzo 9,99 euro, e permette di imparare una sola lingua. Il piano annuale ha un prezzo di 47,99 euro e, anche in questo caso, si focalizza su una sola lingua. Il vero affare è il piano a vita. In occasione del Black Friday, Mondly propone infatti uno megasconto del 96%. Pagando soltanto 89,99 euro potrai avere accesso a tutte le lingue e a tutti i servizi della piattaforma. Tutto questo sarà valido per sempre.

Mondly: da zero a livello avanzato in poche settimane

L’approccio di Mondly è molto semplice. Ti permetterà di focalizzare lo studio sulle frasi di uso comune, in modo da poter partecipare ad una conversazione in poco tempo. Ascoltando voci madrelingua otterrai un accento naturale e una pronuncia impeccabile. Ti eserciterai in conversazioni reali con un chatbot dotato di riconoscimento vocale e tramite corsi in realtà aumentata. Mondly utilizza inoltre intervalli per la ripetizione collaudati ed efficaci che ti aiuteranno ad apprendere rapidamente nuove lingue. La piattaforma offre 50 argomenti per prepararti alle situazioni più comuni, 41 conversazioni reali per acquisire padronanza della lingua, 36 costruttori di vocabolari per apprendere velocemente le parole e oltre 1000 combinazioni di lingue per farti imparare partendo dalla tua lingua madre. Puoi inoltre esercitarti con più di 250 lezioni giornaliere veloci, per un apprendimento costante.

Non perdere l’occasione di imparare nuove lingue giocando e migliorare costantemente il tuo livello. Prova la versione gratuita dell’app e poi decidi se abbonarti o meno. Fai presto però, poiché l’offerta del Black Friday di Mondly è ancora disponibile per poche ore.

