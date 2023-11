Black Friday pCloud: il tuo storage online a vita scontato all'85%

pCloud è una soluzione di archiviazione cloud che consente di ottenere il pieno controllo dei contenuti digitali in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo. Cos’è che contraddistingue pCloud da altre soluzioni pensate per l’archiviazione? Vediamolo insieme!

Grazie alla crittografia, pCloud proteggi i tuoi file riservati con una sicurezza elevatissima: solo tu avrai la chiave della privacy dei tuoi dati. Scegliendo subito uno dei piani pCloud avrai una protezione multi-livello grazie agli algoritmi di crittografia che includono un numero alto di filtri di protezione e chiavi. Non a caso, dunque, stiamo parlando di una soluzione indispensabile per poter proteggere file e documenti da attacchi criminali.

A rendere tutto ulteriormente speciale è l’offerta pCloud dedicata al Black Friday. Grazie a questa speciale promozione tutti i piani sono disponibili con un ottimo rapporto qualità/prezzo. Il piano Premium 500GB, che nasce come piano a vita, costa solamente 139 euro anzichè 570 grazie ad uno sconto del 76%. Il piano Premium Plus 2TB, in sconto del 76%, offre un maggiore spazio di archiviazione ma si tratta comunque di un piano a vita e costa solamente 279 euro anzicchè 1140. Infine, il piano a vita Ultra 10TB, in sconto dell’85% che costa solamente 890 euro anzichè 6000.

pCloud è una soluzione di archiviazione cloud che tantissimi utenti hanno già deciso di utilizzare. Il motivo? Semplice, stiamo parlando di una soluzione progettata nei minimi dettagli e proprio per questo consente di ottenere il pieno controllo dei contenuti digitali in qualsiasi momento. In più, la crittografia pCloud ti consente di proteggere i tuoi file riservati con una sicurezza elevatissima, in modo tale da offrire solo a te la chiave dei tuoi dati.

Fermati un attimo a pensare quanto sia importante al giorno d’oggi proteggere i file da attacchi criminali. File privati, foto, video necessitano di una chiave di sicurezza. E’ in tale prospettiva che pCloud mette a disposizione degli utenti piani con spazio differente, da 500GB fino a 10TB; tutti con un ottimo rapporto qualità/prezzo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.