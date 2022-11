Black Friday: sconto di 15 euro tramite app Amazon

Oggi è iniziata la lunga settimana del Black Friday di Amazon che durerà fino al 28 novembre. Molti utenti effettuano gli acquisti tramite app Android e iOS, quindi l’azienda di Seattle offre un buono sconto di 15 euro spendibile fino al 31 dicembre. Gli utenti che invece scelgono la consegna presso i punti di ritiro (locker) possono sfruttare lo sconto di 10 euro.

Sconto di 15 euro per acquisti tramite app

Milioni di utenti effettuano acquisti “al volo”, sfruttando le frequenti offerte di Amazon. Le app permettono di cercare i prodotti, leggere descrizioni e recensioni, creare e gestire la lista dei desideri, tracciare la consegna tramite notifiche. Gli utenti che installano l’app ed effettuano l’accesso all’account per la prima volta possono ricevere un buono sconto di 15 euro.

Per verificare di aver diritto alla promozione è sufficiente cliccare QUI con un iPhone o smartphone Android (non funziona con un tablet). Lo sconto può essere utilizzato entro le ore 23:59 del 31 dicembre 2022, ma la settimana del Black Friday rappresenta un’ottima occasione.

Gli utenti più fortunati vedranno il messaggio “Buone notizie, sei eleggible per l’offerta“. Gli altri vedranno invece il messaggio “Ci dispiace, non hai diritto a ricevere l’offerta“. I vincoli della promozione sono due: ordine minimo di 30 euro e acquisto di prodotti venduti e spediti da Amazon IT (sono esclusi i dispositivi Echo, Kindle, Fire TV e tablet Fire).

