Black Friday: notebook MSI con Intel Core i7-13 a -100€

Amazon propone oggi uno sconto di 100 euro sulla versione più evoluta di MSI Prestive 13 Evo, un notebook dall’enorme potenza di calcolo, racchiuso in un design compatto, sottile e leggero. Grazie all’offerta che anticipa il Black Friday è possibile effettuare l’acquisto con un notevole risparmio. Le sue caratteristiche lo rendono adatto a ogni ambito, in particolare la produttività.

Lo sconto sul notebook MSI Prestive 13 Evo per il Black Friday

Le specifiche tecniche sono quelle di un top gamma, per chi non accetta compromessi in termini di prestazioni. Ecco le più importanti tra quelle integrate: display da 13,3 pollici con risoluzione Full HD+ e frequenza di aggiornamento da 60 Hz, processore Intel Core i7-1360P, chip grafico Intel Iris Xe, 16 GB di RAM LPDDR5, unità SSD PCIe 4 da 1 TB per l’archiviazione dei dati, moduli Wi-Fi 6E e Bluetooth per la connettività wireless, webcam con microfono, lettore di impronte digitali, tastiera retroilluminata, ampio touchpad, altoparlanti stereo e autonomia dichiarata fino a 16 ore. Tutti gli altri dettagli sono riportati nella scheda del prodotto.

Nulla è lasciato al caso nemmeno sul fronte del design con un peso di soli 990 grammi e uno spessore che si attesta a 16,9 millimetri. Lato software, il sistema operativo preinstallato è Windows 11 Home ed è presente lo strumento Tobii Aware che protegge la privacy avvisando quando qualcuno, alle spalle, sta guardando lo schermo. Per saperne di più, consultare la descrizione completa.

Le porte di connessione integrate sono USB 3.2 Type-A, due USB-C con Thunderbolt 4 e Power Delivery, slot microSD e uscita video HDMI 2.1. Al prezzo finale di 1.299 euro, MSI Prestive 13 Evo nella configurazione appena descritta è il notebook definitivo per la produttività quotidiana, reso conveniente dallo sconto di 100 euro sul listino applicato in automatico.

Il prodotto è venduto e spedito direttamente da Amazon con disponibilità immediata e garanzia italiana. Scegliendo di effettuare subito l’ordine è possibile contare sulla consegna gratuita a domicilio in un solo giorno, così da poter iniziare a utilizzarlo già entro domani.

