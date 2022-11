Black Friday Surfshark: VPN scontata dell'84% e 2 mesi GRATIS

Le VPN sono ormai strumenti essenziali sia in ottica sicurezza che per quanto concerne l’anonimato online.

Al giorno d’oggi infatti, la rete è un luogo con molti pericoli. Sono infatti molteplici le entità interessate, per diversi motivi, alle nostre informazioni personali.

Gli hacker, per esempio, vogliono ottenere password e coordinate bancarie e per fare ciò hanno a disposizione un armamentario di malware, spyware e adware in continua crescita. D’altra parte ISP, agenzie pubblicitarie e governative sono interessate, per diversi motivi, alle informazioni private degli utenti.

Insomma, un contesto dove poter proteggere la propria connessione risulta non solo importante, ma persino essenziale. Una VPN come Surfshark, per prestazioni e qualità complessiva, risulta dunque ideale per una protezione a 360 gradi.

Questo provider poi, grazie agli attuali sconti legati al Black Friday, offre attualmente le proprie sottoscrizioni a prezzi a dir poco invitanti.

Prodotto Server Dispositivi supportati Funziona con Prova gratuita Server: 5400+ in 60 paesi Dispositivi supportati: fino a 6 Funziona con: Windows

Linux

Mac

Android

iOS Prova gratuita: SI Provala subito Recensione Server: 3200+ in 65 paesi Dispositivi supportati: illimitati Funziona con: Windows

Linux

Mac

Android

iOS Prova gratuita: SI Provala subito Recensione Server: 700+ in 37 paesi Dispositivi supportati: illimitati Funziona con: Windows

Mac

Android

iOS

Smart TV Prova gratuita: SI Provala subito Recensione Server: 5900+ in 90 paesi Dispositivi supportati: fino a 7 Funziona con: Windows

Linux

Mac

Android

iOS

Smart TV Prova gratuita: SI Provala subito Recensione Server: 6500+ in 140 paesi Dispositivi supportati: illimitati Funziona con: Windows

Linux

Mac

Android

iOS Prova gratuita: No Provala subito Recensione

La VPN Surfshark e il Black Friday: un’occasione da non farsi scappare

Perché questa piattaforma viene considerata una delle migliori VPN in circolazione?

In primis, con un singolo account questa permette di proteggere un numero illimitato di dispositivi. Una soluzione dunque ideale per famiglie, anche piuttosto numerose. In seconda battuta, Surfshark include un sistema di blocco annunci e malware: si tratta di uno strumento avanzato, utilissimo proprio in ottica sicurezza.

Il blocco dei pop-up, l’autenticazione a due fattori, così come l’assistenza (attiva 24 ore su 24 e 7 giorni su 7) rappresentano altri plus da non sottovalutare. Tutto ciò con un servizio che offre performance che, tra le altre cose, permettono anche l’utilizzo della VPN in ottica streaming di contenuti audiovideo.

E i costi? Grazie alla proposta del Black Friday, è possibile ottenere uno sconto dell’84% sul prezzo di listino per quanto riguarda l’abbonamento da 24 mesi. Ciò significa che tutta la protezione di Surfshark costa solo 2,05 euro al mese.

Non solo: proprio per festeggiare questo periodo dell’anno, il provider ha deciso di regalare 2 mesi gratis a chiunque sottoscriva l’abbonamento in questione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.