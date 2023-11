Black Panther: Wakanda Forever su Disney+, abbonati a 5,99 €/mese

Ti piacerebbe avere il meglio dei film e intrattenimento direttamente a casa tua? Trascorrere intere serate a guardare film e cartoni in compagnia della nostra famiglia è possibile con Disney+, sopratutto grazie al nuovo piano con pubblicità che permette di risparmiare. Come sappiamo, Disney+ è un servizio di video on demand gestito da Disney Media and Entertainment Distribution ed è difatti una delle più importanti piattaforme streaming.

E’ possibile accedere a Disney+ come e quando vuoi: puoi guardare qualsiasi contenuto da pc, tv, tablet, smartphone, console e tanto altro. Tutto in un servizio inevitabilmente valido. Con la piattaforma streaming Disney+ hai accesso a film, serie e Originals in esclusiva. Tra questi non possiamo non citare Black Panther: Wakanda Forever diretto da Ryan Coogler e composto da un ricchissimo cast. Dunque se vuoi rivivere le scene di questo film di Marvel Studios non ti resta che proseguire con la sottoscrizione dell’abbonamento. Per andare incontro alle esigenze degli utenti Disney+ ha dato poco introdotto il piano standard con pubblicità al costo di soli 5,99 euro al mese.

Sottoscrivendo l’abbonamento potrai guardare nuovi Originals, film di successo, serie imperdibili e molto altro ancora. Non dimenticare che Disney+ può essere un valido alleato anche durante i viaggi, visto che può essere visto da qualsiasi dispositivo: supporta infatti dispositivi mobili, browser web, console di gioco, set-top box e smart TV.

Che aspetti? Non perdere altro tempo! Abbonati subito a Disney+ per avere sempre con te un servizio che offre film, serie e Originals in esclusiva che non troverai su nessun altro servizio di streaming. Attiva il piano standard con pubblicità per vedere i tuoi film preferiti con qualità video fino a 1080p Full HD al costo di soli 5,99 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.