Blackview MP80: Mini PC (16GB DDR5+SSD 512GB) in sconto record su Amazon (-34%)

Triplo schermo, 16GB di RAM DDR5, SSD da 512GB, processore Intel e sistema operativo Windows 11 Pro. Sono solo alcune delle caratteristiche di Blackview MP80, ottimo Mini PC che oggi puoi acquistare su Amazon al prezzo eccezionale di 189,99 euro invece di 289,99. E puoi pagarlo anche a rate.

Mini PC Blackview MP80: la scheda tecnica

Il Mini PC è davvero sorprendente circa le prestazioni che è in grado di offrire considerate le sue dimensioni e il prezzo di vendita con lo sconto. Monta il nuovo processore Intel Alder Lake N95 di 12ª generazione, capace di raggiungere i 3,4 GHz, affiancato dalla RAM LPDDR5 da 16GB, che è il 35% più veloce rispetto alla DDR4, e dalla SSD M.2 da 512GB.

La presenza di tre porte HDMI ti permetterà di collegare fino a tre schermi in 4K UHD a 60Hz, trasformando il tuo spazio di lavoro in un centro operativo multitasking. Perfetto dunque per il lavoro da ufficio, ma anche per la visione di contenuti in streaming e altre attività: in ogni caso, il sistema di raffreddamento silenzioso e la tecnologia di cancellazione del rumore lo renderanno perfetto per qualsiasi situazione.

La connettività è poi garantita da moduli WiFi e Bluetooth, oltre ad una doppia porta Ethernet Gigabit, tre USB 3.0 e altre porte essenziali per connettere tutti i tuoi dispositivi. All’interno della confezione troverai anche una staffa VESA, con cui montare il Mini PC al muro o dietro al monitor.

Con sistema operativo Windows 11 Pro, questo Mini PC sarà l’alleato perfetto per produttività, studio o intrattenimento. Acquistalo adesso a soli 189,99 euro invece di 289,99.