Blackview X1, uno smartwatch con chiamate Bluetooth a meno di 40€

Se vuoi mettere al polso uno smartwatch che non conosce limitazioni non hai bisogno di spendere una cifra esosa. Infatti puoi portare casa un prodotto completo e di qualità come Blackview X1 che di compromessi non ne conosce. Bello, di design e soprattutto con funzioni utili nella vita di tutti i giorni.

Approfitta dello sconto su Amazon per non restare a mani vuote. Porta a casa questo meraviglioso accessorio a soli 36€ con la promozione in corso.

Delle spedizioni non ti preoccupare perché sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime.

Blackview X1, lo smartwatch di cui non fare a meno

Uno smartwatch al polso può essere di estrema comodità ma è anche vero che non è tutto oro ciò che luccica. Per fortuna, con Blackview X1 non abbiamo bisogno di queste premesse visto che è un prodotto completo e che ne vale realmente la pena.

Con questo design che ricorda un più classico orologio da polso ti regala un prodotto di design che sta bene in qualsiasi occasione e che soprattutto attira l’occhio sul tuo polso. Personalizza il quadrante e non perdere neanche una possibilità a tuo vantaggio.

Al suo interno trovi sensori dedicati a la qualunque. Salute come cardiofrequenzimetro e sonno, sport con modalità anche a contatto con acqua e funzioni per tutti i giorni. Tra la più interessante quella per le chiamate Bluetooth ma ovviamente non è l’unica, ci sono anche le notifiche smart e tante altre cose che ti lascio scoprire.

Batteria dalla lunga autonomia e compatibilità sia con sistema Android che iOS.

Allora, non è un gioiellino? Metti subito al polso il tuo Blackview X1 a soli 36€ grazie allo sconto in corso su Amazon e non perdere tempo.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.