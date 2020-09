Blink Indoor, nuova generazione: da 99 euro

Non sono outdoor: Amazon ha annunciato altresì le nuove Blink Indoor, telecamere di videosorveglianza che si possono installare in casa o in ufficio per poter monitorare da remoto ciò che accade ed avere così massima sicurezza in ogni momento. La differenza sostanziale tra i due modelli sta nella resistenza della scocca, che negli ambienti interni è sottoposta a minori sollecitazioni in quanto a pioggia o gelo.

Nuova Blink Indoor

La videosorveglianza Blink Indoor prevede la semplice installazione a muro (o in appoggio) delle telecamere, le quali non necessitano di alimentazione via cavo: è sufficiente una batteria della durata di 2 anni per poter catturare gli spostamenti nella casa e monitorare quel che accade da remoto. “Le telecamere“, spiega Amazon, “si caratterizzano per un nuovo elegante design e offrono la registrazione di video con risoluzione HD da 1080p, la visione notturna a infrarossi, il rilevamento del movimento e l’audio bidirezionale. Blink ha inoltre annunciato un nuovo pacchetto di estensione della batteria che ne raddoppia la durata consentendo di arrivare a quattro anni di autonomia attraverso un normale utilizzo del dispositivo, in modo che i clienti non perdano neanche uno dei momenti che è importante riprendere“.

La nuova Blink Indoor è disponibile per acquisti multipli, così da poter costruire una vera e propria videosorveglianza completa dei propri ambienti:

L’evoluzione della nuova generazione vede alcune impostazioni aggiuntive a livello software, utili ad esempio a stabilire apposite zone di privacy o a ridurre gli alert provenienti da specifiche zone nelle quali il movimento è abituale e prevedibile. Una maggior intelligenza complessiva del sistema, insomma, per renderlo più efficiente e per prolungare ulteriormente l’autonomia delle batterie.

Compatibile con Alexa, ovviamente, e complementare al sistema outdoor per lo sviluppo di una videosorveglianza complessiva. Interessante anche un’opzione aggiuntiva per poter archiviare le immagini per un utilizzo successivo: