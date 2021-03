Blink Mini: videocamera full HD con sconto del 23%

Chi non ha il budget sufficiente per acquistare le videocamere Ring può rivolgere l’attenzione verso un’altra sussidiaria di Amazon che propone modelli altrettanto validi. Per rilevare eventuali intrusi all’interno dell’abitazione è disponibile Blink Mini al prezzo di 30,99 euro.

Blink Mini: sconto del 23%

Blink Mini, come si deduce dal nome, ha dimensioni piuttosto ridotte (50x49x36 millimetri), quindi può essere mimetizzata facilmente per registrare eventuali intrusioni. La videocamera di sorveglianza riprende e registra alla risoluzione di 1080p (full HD) fino a 30 fps. Possiede anche la visione notturna ad infrarossi. Il campo visivo è di 110 gradi.

La connettività è garantita dal modulo WiFi 802.11b/g/n che consente di inviare allo smartphone le immagini e le notifiche quando viene rilevato un movimento (deve essere installata l’app Blink Home Monitor). Sono inoltre presenti altoparlante, microfono e porta micro USB per l’alimentazione.

Essendo un prodotto Amazon è ovviamente possibile abbinare la videocamera ad un dispositivo compatibile con Alexa (ad esempio Echo Show) per utilizzare i comandi vocali e vedere le immagini. Blink Mini include la prova gratuita del Blink Subscription Plan (fino al 31 marzo 2021) che consente di salvare i video sul cloud (massimo due ore per account).

La videocamera può essere acquistata su Amazon al prezzo di 30,99 euro, invece di 39,99 euro (sconto del 23%).