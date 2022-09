Blink Video Doorbell + Sync Module 2: l'affare è su Amazon (-41%)

Blink Video Doorbell è il campanello intelligente con telecamera integrata di Amazon che adesso puoi acquistare con lo sconto più importante di sempre. Oggi puoi approfittare infatti di una promozione del 41% che ti permette di portarti a casa il sistema completo con soli 55,99€ invece di 94,98.

Compatibile con i dispositivi Alexa, il bundle include anche il sistema di archiviazione locale Sync Module 2 che ti permette di registrare, salvare e condividere video e clip del tuo dispositivo Blink in totale semplicità.

Blink Video Doorbell e hai una casa più sicura in totale semplicità

L’elegante dispositivo Blink Video Doorbell lo posizioni all’ingresso di casa tua e ti permette di vedere in ogni momento chi c’è alla porta sfruttando funzioni che includono registrazione video in HD giorno e notte, audio bidirezionale, notifiche del campanello direttamente all’app installata sul proprio smartphone e una lunga durata della batteria.

Il dispositivo può essere utilizzato in modalità wireless oppure collegato direttamente ai fili del campanello originale, in modo da far suonare anche quello interno. Le due batterie al litio AA incluse ti garantiscono una lunghissima autonomia e sono posizionate all’interno di un corpo capace di resistere agli agenti atmosferici, grazie al grado di protezione IP54.

La confezione include un dispositivo Blink Video Doorbell, un Sync Module 2 per l’archiviazione dei filmati e un kit per l’installazione tra supporto ad angolo, viti e tasselli. Tutto questo al prezzo eccezionale di 55,99€, grazie allo sconto del 41% applicato sul costo originale di 94,98.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.